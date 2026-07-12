何洛瑤sica盲選demo揀中張繼聰作品 遠赴日本伊豆拍MV撞正休業

何洛瑤(sica)將於8月16日於黃埔TIDES舉行第二次個唱《sica “The Eclipse” Live 2026》，開show前一個月，sica推出全新派台單曲《大團圓結局》，作為給樂迷的大禮，並藉著新歌將入行以來的心路歷程、青春遺憾與釋放完美融合。原來新歌以盲選方式揀demo，結果選中張繼聰的作品，「當初其實聽了十多首 Demo，全部都是隱藏了作曲人名字的。因為那時我想找一首富有力量的 Power Ballads，結果一聽到這首旋律就覺得很有力量、非常喜歡，直到去到決定用這首歌時，才驚覺原來是張繼聰先生寫的，真的讓我直呼『Oh My God』！」

新歌由張繼聰作曲、少爺占填詞、黃兆銘編曲、周錫漢監製。問到為何會找少爺占填詞，sica透露其實留意了阿占的作品很久，這次能合作真的是一個很大的緣份，在收到的歌詞一刻也讓她深受感動。至於為何會選在靜岡縣伊豆拍攝 MV，sica則深情引述這是一場對她意義重大的，說：「如果大家看過《男女自然觀察學會》，那時候衍生出一個新節目叫做《馬友旅遊部》。這個節目對我的意義非常大，因為它是我入行第一個節目，我們全部人都是在裡面一齊成長、一齊學到很多東西。我覺得新歌講述煙花是可以追的這件事，其實就是我曾經在《男女自然觀察學會》講過的一番說話。我當時希望這個節目好似煙花一樣在最好的時候完結，但當真正完結的時候，我又會無比掛念，很想回到以前，某程度上這個節目代表了我的青春。」

所以在sica聽到這首歌，很快就提出很想去回到以前拍節目去過的地方，說： 「熱海的煙花好感動，好掛念大家，很想再去感受多一次！所以 MV 的故事就是我去伊豆朝聖，重返『馬友旅遊部』的舊地並遇到以前的自己，其間發生了許多事。這個 MV 對我來說是一個釋放，因為最近比較迷惘，但拍攝的短短幾日，讓我好好沉澱了關於以前和自己的事，雖然未有一個確切的答案，但至少是一個完美的釋放，裡面還有很多留給觀眾的彩蛋，希望大家喜歡！」