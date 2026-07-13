田啟文入行47年首奪最佳男配角 重提被父母反對：看看自己甚麼長相

以周星馳《少林足球》「三師兄」形象深入民心的田啟文（田雞），昨晚（12日）在「2026台北電影節頒獎典禮」上，憑台灣賀歲電影《雙囍》中飾演女主角余香凝的父親一角，擊敗金士傑、庹宗華等強勁對手，奪下「最佳男配角」，這是他入行近47年首度拿下演技獎項，台上更真情流露，金句連發。

掏出A4「貓紙」笑翻全場

田啟文上台後不改本色，先來個幽默開場，笑稱聽聞大會沒限制致謝時間，隨即從暗袋掏出一張A4「貓紙」，惹得全場大笑。他收起道具後感性表示，這個畫面自己曾在多年前幻想過，但早已放下，如今成真，首先要感謝太太和家人，並高呼：「想要命長久，多謝老婆不能少」。

謝貴人楊貴媚借幸運

他旋即點名坐在台下的頒獎人楊貴媚是生命中的貴人。田啟文透露，出發前特意請教老師要準備什麼，對方說只需一位貴人，而貴人必定在身邊，令他想起一句：「在家靠父母，出外靠貴媚」，並向楊貴媚喊話：「貴媚姐謝謝你借給我的幸運，明年你肯定可以上台的啦！」現場報以熱烈掌聲。

