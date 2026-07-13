MIRROR全新團歌《同往》有洋蔥 成軍8年攜手追夢成命運共同體

MIRROR今日推出本年度第二首團歌《同往》，由張繼聰、鄭敏填詞，蘇道哲編曲及監製，以輕柔曲風配搭細膩歌詞，連結12子與鏡粉，繼續攜手追夢，沿途高低同往。 唱出 隊友互相扶持 隊長楊樂文Lokman說：「新歌取名為《同往》，英文歌名為《Kizuna》，源自日文『絆』的意思，意指人與人之間切不斷的情感關係，無論是親情、友情還是團隊，這種連結超越了空間與時間。歌詞寫道『會有各自目標想去衝 得我至懂』、『似個身體 各細胞 輸與送』，正正是巧妙地將12位成員比喻為命運共同體！」

正如MIRROR成員近年各自在不同領域發光發熱，包括電影、電視、舞台劇及個人單曲等領域默默耕耘，雖然大家在「平行的跑道」上各自闖蕩，但內心始終緊密相連，互相扶持，如歌詞所寫一樣「痛的都會一齊痛」。《同往》的歌詞便充滿畫面，恍如MIRROR出道以來的成長印記，歌詞中由最初「練戲 練舞 練過 怎麼說唱」的青澀，到經歷「受挫 為過 犯錯 飽經抱恙」的傷痛，但MIRROR的12位成員依然選擇『肩碰上肩 互相撐上』，繼續並肩努力追夢！」

一日Camping談天說地 陳卓賢Ian續說歌曲中段的副歌與和音部分更是驚喜：「以『十二種方式編了角色』、『十二顆星體都各散於暗黑中』及『十二星座繁星照遍太空』等排比歌詞，溫柔而堅定地宣告縱使未來前路或會分岔，甚至在星海中幾經失重，只要12顆星體再度凝聚，便能抵抗黑洞，跨越最闊的星海！」 為了配合《同往》的主題，MIRROR藉著拍MV當日結伴「同往」一日Camping，談天說地，在好兄弟陪伴下展現最真摯的笑容！呂爵安Edan說：「MV專誠以郊遊露營為主題，大家一起玩樂、一起準備營火派對，過程相當愉快，同時提醒大家要珍惜當下！回望過去的高低起伏，無論是瘋癲壯舉與憂鬱堡壘，未來的事雖然沒有人能預知，但最重要是『沿途高低同往』，感激生命中可以擁有這段共同成長的旅程，回憶滿滿！」

《調教你MIRROR》後化解誤會 至於江爗生AK、姜濤、盧瀚霆Anson Lo與柳應廷Jer同樣難忘拍攝團綜的點滴，令平時各有各忙的12子可以聚首一堂，盡訴心中情！姜濤說：「最記得大家一起到梅窩拍攝《調教你MIRROR》時，我們都對團隊前路比較迷惘，經此一役之後，大家準備演唱會的狀態截然不同，更加眾志成城，有齊心想做好一件事的感覺，同時亦化解了MIRROR之間的誤會與不快。」 Anson Lo認為12子遠赴澳洲拍攝5周年團綜《MIRROR Time》是最珍貴的時光：「隨著入行時間越來越長，大家的工作領域開始不同，較少機會一起工作，所以更加珍惜12個一起去旅行，寓工作於娛樂的機會。記得在澳洲拍攝時，除了玩遊戲外，大家可以有時間傾心事與談近況，這些互相分享的時刻是MIRROR中最珍貴的。」

珍貴時刻至今難此忘 Jer續說與隊友登上熱氣球的感動至今仍然震撼：「其實登上熱氣球之前，我們與工作人員齊齊參觀內部，之後才跟一班兄弟坐上去，跟大家一起看到世界之大、大自然之美，印象深刻，也是我經常回味的畫面。」 AK則最難忘塔斯曼尼亞團綜夜：「收工後與隊友行返營地，齊齊抬頭看見美麗的銀河，大家一起拿出手機拍照，一起去創造那份集體回憶非常美好。」這份兄弟同行的珍貴瞬間，正呼應新歌《同往》「沿途高低同往」的精神。