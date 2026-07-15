鍾景輝離世丨張繼聰眼濕濕憶King Sir：佢係藝術工作者指標

張繼聰眼濕濕憶King Sir：佢係藝術工作者指標

一代戲劇大師鍾景輝（King Sir）於6月3日在家中安詳離世，享年89歲。安息禮拜已於7月4日在九龍城浸信會完成，今日在香港演藝學院舉行追思會，張繼聰回憶跟King Sir點滴時不禁眼濕濕，坦言沒有King Sir讓他入學讀書，也沒有現在的演藝生涯。 阿聰指King Sir定立了很多做藝人的指標、方向，最記得入學時，他有分享如何成為一位好演員，要自律、投入，「我哋小朋友入嚟嘅時候，King Sir係校長，佢永遠喺我心目中係好慈祥。佢好少鬧人，平日和藹可親，只要佢嚴肅少少講嘢就全校好驚。到我一路讀上去，佢俾好多意見；到我畢咗業同佢喺電視台合作，嗰時有機會同佢傾多啲偈，佢喺我心入面係一個藝術工作者指標，佢嘅精神會承傳下去！」

談到他跟King Sir合作是否覺得像考牌，阿聰稱King Sir有跟他說不要當他是院長，「佢好好，永遠唔會教身邊演員做戲，佢都訓示我哋唔好教對手做戲，因為會影響到自己演出，影響大家信任。以King Sir身份，有邊個係唔可以俾佢教，大家一齊做嘅時候，但佢從來無。同佢做戲係好開心，唔會俾壓力我哋呢啲小朋友。」 問到他有沒有向King Sir請教，阿聰指King Sir只會著你放膽去做，以他印象記得，當時拍喜劇，King Sir有微笑便知沒有辜負對方。他續指從一些有探King Sir的師兄師姐口中得知，King Sir有提起他，覺得他很努力，沒有丟他架，自己也很開心。