鍾景輝離世丨張繼聰眼濕濕憶King Sir：佢係藝術工作者指標

一代戲劇大師鍾景輝（King Sir）於6月3日在家中安詳離世，享年89歲。安息禮拜已於7月4日在九龍城浸信會完成，今日在香港演藝學院舉行追思會，張繼聰回憶跟King Sir點滴時不禁眼濕濕，坦言沒有King Sir讓他入學讀書，也沒有現在的演藝生涯。
阿聰指King Sir定立了很多做藝人的指標、方向，最記得入學時，他有分享如何成為一位好演員，要自律、投入，「我哋小朋友入嚟嘅時候，King Sir係校長，佢永遠喺我心目中係好慈祥。佢好少鬧人，平日和藹可親，只要佢嚴肅少少講嘢就全校好驚。到我一路讀上去，佢俾好多意見；到我畢咗業同佢喺電視台合作，嗰時有機會同佢傾多啲偈，佢喺我心入面係一個藝術工作者指標，佢嘅精神會承傳下去！」
談到他跟King Sir合作是否覺得像考牌，阿聰稱King Sir有跟他說不要當他是院長，「佢好好，永遠唔會教身邊演員做戲，佢都訓示我哋唔好教對手做戲，因為會影響到自己演出，影響大家信任。以King Sir身份，有邊個係唔可以俾佢教，大家一齊做嘅時候，但佢從來無。同佢做戲係好開心，唔會俾壓力我哋呢啲小朋友。」
問到他有沒有向King Sir請教，阿聰指King Sir只會著你放膽去做，以他印象記得，當時拍喜劇，King Sir有微笑便知沒有辜負對方。他續指從一些有探King Sir的師兄師姐口中得知，King Sir有提起他，覺得他很努力，沒有丟他架，自己也很開心。
問到King Sir有哪些說話令他終身受用，阿聰說：「小朋友嘅時候，佢話做演員要將做苦作嘅行跡抹走哂，唔好俾人睇到你係設計過。呢句說話去到依家係好大啟發，要將啲設計過嘅嘢要抹走佢，變成有血有肉角色。佢都有成日講『你係鍾意藝術定係藝術入面嘅自己』，即係指你可以貢獻自己俾個角色，定係鍾意呢行帶俾你嘅名利，呢啲都係一線之差，但會影響到你心態，呢啲係一世受用。」他提到King Sir之前身體抱恙，自己又很忙，所以沒有探望他，自己也有從師兄姐打聽King Sir近況。