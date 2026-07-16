黃日華走出喪妻之痛重現舞台，感嘆世事無常學會放下。

現年64歲的黃日華，圈內外皆知其用情至深，自2020年愛妻梁潔華病逝後，他傷痛難平，毅然推掉所有商演與幕前工作，徹底淡出公眾視線。沉寂數年，近日他終於收拾心情，在好友黎瑞恩的佛山演唱會上驚喜亮相，重踏舞台。他在台上憶起亡妻時數度哽咽，更剖白自己已領悟到要放下、接受人生無常，場面感人。

再站舞台

當晚黃日華以嘉賓身分站台，獨唱環節中向觀眾打開心扉。他強忍淚水說：「喺2020年......我太太走咗之後......我就推晒所有嘅商演、演出、唱歌嗰啲嘢。」說到這裏一度低頭哽咽，停頓片刻才繼續。對於能再次登台，他充滿感恩：「我點都估唔到我今晚可以再企喺舞台上面，單獨為你哋表演，我覺得非常之開心，你哋每一位都好幸運見證呢個時刻嘅發生。」

逐步走出陰霾

除了緬懷妻子，黃日華也主動提及近月接連痛失陳敏兒與苗金鳳兩位舊拍檔，不由感嘆生命變幻莫測。他藉此吐露心聲：「呢個月有啲唔開心嘅事，因為我有兩個舊拍檔離開咗我哋，一個係陳敏兒，一個係苗金鳳。我覺得世事係無常，呢個係我哋大家都必須經過嘅階段，所以我哋要懂放下接受。」一字一句似乎透露自己已逐步走出陰霾，最後他更以「祝大家身體健康，長命百歲！」向全場送上溫暖祝福。