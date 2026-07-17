華納新人Kacey無預警出道 獲陳蕾讚聲音獨特有魔力

華納唱片日前無預警䆁出預告，宣佈今年出道的重點女新人Kacey 陳凱琪於昨日(16日)推出首支廣東歌主打歌《完全真空》，原來Kacey在英學讀書時，參加2023年華納在各大院校及網上開展了名為 “Future is You” 的新人公開招募計劃，經過多輪試音後，Kacey憑著一把能夠唱出人們內心世界的獨特聲線成功吸引華納各高層的注意，從百多名參加者中脫穎而出，但由於當時Kacey 尚未完成學業，所以未有立即簽約出道，去年Kacey完成學業回港正式簽約華納唱片。成長於馬來西亞及國際學校多元文化背景的Kacey以英語為母語，廣東話未算十分流利，故此簽約後苦練廣東話為錄製出道歌作準備。

新歌《完全真空》 唱出愛情僵局無力感 出道單曲《完全真空》由 JUNI 作曲、林實方填詞，並由波多野裕介與舒文聯手編曲、舒文親自操刀監製。歌曲深刻描繪出一段關係走到盡頭時的無力感：當愛情的僵局與沉默帶來令人窒息的壓迫感，我們只能選擇將情緒徹底抽空，假裝無動於衷來自我保護。而師姐陳蕾在一次偶然機會下在公司聽到Kacey的出道單曲與demo，亦被她的歌聲吸引住，直言覺得Kacey的聲音具有很獨特的魔力令人很想一聽再聽。