周星馳親口確認開拍《功夫女足2》 峨眉隊將殺入國際舞台

周星馳執導的話題新作《功夫女足》上映後氣勢如虹，內地累積票房截至昨天（16日）已大破9億人民幣，而香港及澳門地區則定檔在8月13日上映。近日，星爺接連在成都與深圳出席謝票活動，當場向觀眾宣布《功夫女足2》已經正式進入籌備階段，更預告故事將全面升級，峨眉隊會衝出本土、迎戰國際級對手，消息一出令影迷興奮不已。
隱世武林高手
謝票現場互動熱烈，一位小朋友天真地舉手提問：「下一部戲拍什麼？」星爺隨即露出招牌的調皮神情，以充滿懸念的語氣妙答：「峨眉隊要打爆全世界！目前只打爆了一半，還有另一半未來要繼續打爆。」這個既不說破又充滿畫面的回答，承襲了周星馳一貫的留白風格，即時引發全場尖叫與無限猜想。
經典造型亮相
星爺在現場更加碼爆料，第一部裏幾位經常陪在師太身邊打麻將的四位阿姨，身分絕不簡單，原來她們全是有意收斂鋒芒的「隱世武林高手」。他透露，這群高手真正深藏不露的驚人武功，特意被保留到續集才會完整曝光，勢必帶給觀眾意想不到的視覺震撼。
不少影迷已留意到《功夫女足》片尾彩蛋藏有重磅訊息，星爺與老拍檔林子聰（肥仔聰）齊以《少林足球》經典造型亮相，並拋出一句：「那就和她們踢一場！」這幕驚喜現身直接為續集劇情鋪路，預告一場「少林男足大戰峨眉女足」的世紀對壘即將上演。據指，周星馳將繼續身兼導演與編劇，主導整個創作，但如無意外不會在片中出鏡，選擇全程坐鎮幕後，專注為作品品質把關。