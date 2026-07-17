周星馳親口確認開拍《功夫女足2》 峨眉隊將殺入國際舞台

周星馳執導的話題新作《功夫女足》上映後氣勢如虹，內地累積票房截至昨天（16日）已大破9億人民幣，而香港及澳門地區則定檔在8月13日上映。近日，星爺接連在成都與深圳出席謝票活動，當場向觀眾宣布《功夫女足2》已經正式進入籌備階段，更預告故事將全面升級，峨眉隊會衝出本土、迎戰國際級對手，消息一出令影迷興奮不已。

隱世武林高手

謝票現場互動熱烈，一位小朋友天真地舉手提問：「下一部戲拍什麼？」星爺隨即露出招牌的調皮神情，以充滿懸念的語氣妙答：「峨眉隊要打爆全世界！目前只打爆了一半，還有另一半未來要繼續打爆。」這個既不說破又充滿畫面的回答，承襲了周星馳一貫的留白風格，即時引發全場尖叫與無限猜想。