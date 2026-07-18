張偉文一年半無沖涼皮膚潰爛 方俊質疑護老院疏忽照顧

被譽為「靚聲王」的資深歌手張偉文因為行動不便加上有認知障礙症，一直在護老院休養。今年初一度傳出死訊，其經理人兼法定監護人方俊否認並在社交平台上載張偉文的照片。日前，他向傳媒怒斥張偉文入住的護老院，涉嫌長期隱瞞病情，拒絕基本護理，令張偉文身體狀況變差，更甚是長達一年半沒洗過澡及坐起身。方俊已去信譴責，並暫停繳付所有費用，揚言不排除採取法律行動。

方俊向傳媒表示日前返港探望張偉文時，驚見對方雙腳紅腫、瘀黑、皮膚潰爛，但護老院方從未通知家屬。在方俊追問下，院方以「病人私隱」為由拒絕交代病情。他又向傳媒展示一張通話截圖，見到對方於去年1月傳來一張皮膚潰爛、瘀黑的照片，並稱「剛發現」張偉文股部皮膚損傷和瘀黑，表示會處理傷口及2小時轉身一次。

不過，方俊質疑院方的說法，因為照片顯示傷口絕非初期壓瘡，明顯是延誤通報，唯有即時安排專科醫生治療。不過，由於延誤就醫，令到張偉文的傷口無法癒合，更反覆感染發燒，長期進出醫院，抗生素更出現抗藥性，至今一年半仍未康復。方俊指上月根據護老院提供的記錄，傷口仍有三分之二面積滲出黃色膿液，情況嚴重。