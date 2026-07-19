林襄馬傑森耍花槍 台上公主抱鼻貼鼻放閃（有片）

啦啦隊女神林襄先前被目擊和樂天桃猿球員馬傑森在板橋街頭牽手約會拍拖，事後經紀人並未否認戀情，低調回應希望能給予當事人一些空間。二人越愛越高調，7月17日晚一同出席明星賽晚宴時，直接在台上上演公主抱、摸頭殺還有鼻貼鼻等親密動作，影片曝光後掀起大批網友討論，直呼兩人放閃得太過份。
明星賽晚宴上演摸頭殺
2026中職明星對抗賽一連兩天在大巨蛋舉行，7月17日晚上聯盟特別舉辦晚宴，邀請各隊球員及啦啦隊女孩出席，其中最引人注目的，莫過於林襄和馬傑森這對情侶檔。馬傑森為了拿到利是而上台，他先是大方將林襄公主抱，掀全場歡呼。沒想到，林襄似乎對角度不太滿意，立刻笑喊：「等一下、等一下，我要拍左臉！」當場要求再抱一次。
林襄強調無喝醉
就連蔡其昌見狀都忍不住起鬨笑說：「剛剛派了兩封利是，再做一次不過分吧！」不過小倆口的甜蜜放閃還沒結束，在眾人鼓譟下，林襄和馬傑森更繼續上演「摸頭殺」、「鼻貼鼻」近距離互動的親密戲碼，將氣氛炒到最高點，林襄更強調自己「絕對沒有喝醉」。
而這段超閃畫面也被樂天桃猿應援團團長山G哥紀錄上來，並分享到Threads上，立刻掀起網友熱烈討論，紛紛到底下留言直呼：「大大方方的多好」、「手上喜帖是要發了嗎」、「這對太好嗑」、「炸湯圓什麼時候上」、「太閃啦」、「就差求婚了」。蔡其昌亦在影片幽默留言：「今晚是明星賽晚宴，還是這兩位帥哥美女的婚宴啊，搞得會長像證婚人一樣。」令今年明星賽掀起滿滿話題。
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