林襄馬傑森耍花槍 台上公主抱鼻貼鼻放閃（有片）

啦啦隊女神林襄先前被目擊和樂天桃猿球員馬傑森在板橋街頭牽手約會拍拖，事後經紀人並未否認戀情，低調回應希望能給予當事人一些空間。二人越愛越高調，7月17日晚一同出席明星賽晚宴時，直接在台上上演公主抱、摸頭殺還有鼻貼鼻等親密動作，影片曝光後掀起大批網友討論，直呼兩人放閃得太過份。

明星賽晚宴上演摸頭殺

2026中職明星對抗賽一連兩天在大巨蛋舉行，7月17日晚上聯盟特別舉辦晚宴，邀請各隊球員及啦啦隊女孩出席，其中最引人注目的，莫過於林襄和馬傑森這對情侶檔。馬傑森為了拿到利是而上台，他先是大方將林襄公主抱，掀全場歡呼。沒想到，林襄似乎對角度不太滿意，立刻笑喊：「等一下、等一下，我要拍左臉！」當場要求再抱一次。