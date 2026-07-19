鍾培生霸氣護妻女反擊網民 莊雅婷回應生6個：發你個春秋大夢

「百億富四代」鍾培生（Derek）與「民建聯小花」莊雅婷由求婚到生B都一直成為焦點，早前他與太太一齊現身出席店舖開幕時，首認做老竇，更豪言希望可以生6個，目標是5子1女，並笑稱會用自己的魅力說股老婆。數日前有報道指他們的女兒已經出世。其後他在網台的曾稱「生一個娶你返嚟做乜L嘢！」令鍾培生變成網民圍攻對象。 有網民在Threads上開玩笑留言調侃：「希望佢6胎都係女BB。」並指如果有得墮胎，覺得鍾培生為了生仔，會「揀落」，鍾培生就回覆「究竟人生有幾唔如意，先可以對住一個素未謀面嘅人，講啲咁惡毒嘅說話，好感恩我全家都好幸福。」最後他決定拍片回應。

鍾培生強調家事從不需向外交代，但見傳聞已「見光」，決定清清楚楚交代這宗喜事。他否認囡囡在13日出世，更不滿部分言論帶有引導性，營造出「生女好失禮」的負面觀感。鍾培生強調自己行得正企得正，自己跟太太都好清楚他們的動向很受大家關注。他表示未來子女很想玩social media，他與太太會很支持，但現在小朋友可能未必想出名，所以會「100% 用盡我哋努力去保護佢哋私隱。」 他提到網台當時在網台表明「生一個娶你返嚟做乜X嘢」的立場，他直言：「我當時係咁樣講，我到而家亦都真係咁樣去諗。」他續指每個人的婚姻與家庭都有不同的藍圖，不需要個個一樣。他又澄清，早前在Threads上反擊網民「祝你生六個女」的言論是「惡毒」，他強調並非不滿「生女」，而是該網民留言第句提及「墮胎」，他認為對方才是惡毒的言論，並再次質問：「究竟人生有幾唔如意，先可以對住一個素未謀面嘅人，講啲咁惡毒嘅說話？」