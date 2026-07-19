陳欣健新書公開初戀女友照片 獲許冠文鼓勵轉行做演員

陳欣健在推出半自傳作品《我的風雲往事》，昨日（18日）在會展舉行記者會，不但請到好友許冠文做嘉賓，由劉天蘭做主持，到場的嘉賓位位都是非常有份量，不但演藝圈，政商界人士也來支持，如：汪明荃、楊受成、向華強、樂易玲、趙曾學韞、葉子楣、陳國坤、吳思遠、張同祖、魏秋樺、黃錦燊、黄洛姸、聶安達、楊玳詩、陳少寶、前警務處處長蕭澤頤、香港機場管理局董事會前主席蘇澤光、啟德體育園高級總監藍列群、屈穎妍、周美鳳等。 他預告自傳會有第二本，另一本將會談到他加入娛樂圈的事，但絕不會大爆秘聞，認為自己的經歷都夠一本書。

陳欣健透露今次自傳是談及1976年之前的事，包括自己讀書、初戀、做警察到的奇案，「我人生好似一套戲咁，將好多有趣嘅故事湊埋一齊。」翻看他的自傳，更加有他初戀女友Rita的照片，他表示刊登初戀女友舊照，事前已徵求太太同意，她指Rita其後成為珠寶模特兒，及教模特兒，女方亦曾主演陳欣健執導電影文仔的肥皂泡》，由張堅庭編劇。

許冠文大讚為人浪漫 陳欣健提到自己轉行做娛樂圈全因為許冠文，否則現時退休只是當看。許冠文透露自己跟陳欣健同是喇沙同學，「有一晚佢去我屋企食飯，話冇興趣再做警察，想轉做娛樂圈得唔得？基本上佢個人又浪漫又感性，個性格完全唔啱做警察，同警察要求邏輯與紀律完全唔夾。所以我大膽講話人生就是要追隨自己嘅快樂。」 許冠文續指陳欣健那種感性是「感性到得人驚」，「佢同人communicate嘅方法真係嚇死你，譬如有次我同太太有啲拗撬，心情唔係幾好，約佢（陳欣健）出嚟食飯，佢話，尤其是女人，你講啲咩其實唔重要，最緊要講嘅時候摸吓佢隻手、膊頭搭一搭，呢種身體語言乜都講晒。你嘴巴講咩係冇用㗎！」許冠文坦言回家試一試，果然湊效，亦醒覺女人對這些body language很受落。

陳欣健開解人有一套 他又指陳欣健有超人的觀察力，而且很多朋友遇到不開心的事，都會找陳欣健。他說：「如果你心情唔好打俾佢，佢唔會同你分析嘢，但佢可以同生人『破地獄』。佢唔會同你研究你嗰問題，佢一見到你，就會話：『等陣先，我帶你食啲嘢⋯⋯今日意大利餐廳有雜錦海鮮，條條魚都唔同⋯⋯』跟住坐低，佢就夾幾條魚俾你試吓，又灌你兩啖，之後再車你去卡拉OK，唱番兩隻歌先！一定係你鍾意嗰兩隻，醉醉地唱完歌之後，你忽然唔記得之前搵佢做乜！」他笑謂一個如此浪漫的人，又如何盤問一個賊，更笑指陳欣健「個賊如果靚啲，可能佢會放埋添！」

獲許冠文身體力行支持轉行 陳欣健聞言說：「但我升級升得好快喎！因為我做戲好嘢吖嘛！呃晒啲老闆，個個以為我好勁！」許冠文認為陳欣健的性格很適合做娛樂圈，「因為呢行最緊要浪漫同感性，電影係完全發夢，做個夢俾觀眾，進入呢行發夢係好啱佢！」陳欣健指許冠文非常支持他入娛樂圈，更向他承諾「如果有日你冇嘢撈，我養你一世！」他指許冠文亦真的說到做到，「佢真係做得到，我冇嘢撈時佢搵咗我拍《神探朱古力》同《新半斤八兩》。」許冠文笑陳欣健是一個浪漫的人，所以注定搵唔到錢，所以依家要出書。

憑直覺破案 陳欣健提到自己做警察時，遇過至少3件大案，包括：旺角長城公寓謀殺案、先施大廈兇殺案，以及最多人記得的旺角寶生銀行劫案。他說：「我呼籲大家唔好再嗌我做『寶生銀行劫案嗰個陳欣健』，我唔係劫案嗰個陳欣健，我係破案嗰個陳欣健。搞啲咁嘅嘢，搞到啱啱出世嗰啲以為我係壞人，細路仔都走開！」 許冠文續指陳欣健在警察期間的故事，已經足夠拍一部電影。他談到陳欣健的直覺很準，透露對方處理一單兇殺案時，一直找不到證據，但因為他直覺現場的一個袋有可疑，於是著人打開始發現全是死者的衣物，「佢好得意，只係現場覺得嗰個人講大話，佢係可以同人傾偈之後，就入咗人哋個世界，佢係用呢啲感覺處理案件。」