施南生離世｜劉天蘭讚好友係香港人典範 隨時候命幫手身後事

陳欣健在今年書展推出自傳作品《我的風雲往事》，昨日（18/7）在會展舉行發佈會，由好友劉天蘭（Tina）擔任主持。TIna受訪時稱今次陳欣健出書，自己也付不少功勞。她稱十幾年前出自傳開發佈會，由陳欣健擔任主持，所以今次由她去當回主持，並爆當對方看完她的自傳之後，大讚好睇。 她說：「當年佢睇完我本自傳，覺得好好睇，我就鼓勵佢『你又出吖，你啲文筆咁好冇人知喎。』佢中英文都好好，13年前建議佢出，一年、三年都唔見佢出！13年嚟，都催足佢5、6次，終於今日正式出版，所以我特別開心！」Tina坦言自己給了不少排版的意見，並讚陳欣健是個很浪漫的人，跟對方已經認識49年。「咁多年嚟都好老友，佢百足咁多爪，我都同佢合作好多，我叫佢做哥哥。佢到依家對人都好sweet！」

談到施南生離世，劉天蘭坦言非常不捨，自己的情緒非常低落。她透露知道對方身體欠佳後，有跟對方通電話，但對方沒有要求要幫忙甚麼，只是很愛吃她的茶葉蛋，所以每次都會整好交予對方的司機拿回去。至於其身後事宜，她一直等通知，有甚麼需要幫忙隨時候命。 她指二人認識40多年，而在施南生留醫期間亦曾前往探望。她說：「我有探過佢之前，佢嘅離世喺呢個禮拜內，大家可以喺網上、傳媒都睇到佢係一個點樣嘅人，當然好唔捨得，甚至呢幾日我因為呢件事都影響到個情緒，我認識佢係四十幾年⋯⋯」她稱當年跟徐克拍《鬼馬智多星》，自己做副導演因而跟施南生認識。」