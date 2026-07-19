袁文傑新書講阿仙奴拒用AI幫手 世界盃增添過萬fans超開心

袁文傑在今年書展推出《傑出阿仙奴》，昨日舉行發布會及簽書會吸引大批球場到場支持，阿仙奴好友蕭潮順、石永泰大律師、盧覓雪、方力申、張景淳到場支持。方力申索簽名時，表示跟袁文傑早在電影結緣，不單是因為阿仙奴，翻先資料，二人曾在《愛情奴隸獸》認識。

袁文傑在分享會上邀請了幾位球迷一齊大談各自對阿仙奴歷任教練的看法，大家非常著迷。他表示有時跟球迷討論，會得到很多不同資訊，自己對有些賽事場口也忘記，從他們的口中可以喚醒不少回憶。他又提到早在6月曾搞了一個類似活動，大家也討論得很熱烈，更爆主辦是曼聯球迷，整個過程都非常開心。他坦言自己從事網上評論做了多年，但如果換到電視台主持的話，要求及風格便會不同，所以暫時仍很享受網上評論的感覺。他又感恩球迷們的支持，更透露今次世界盃為他的頻道增添了過萬fans，自己比較想拍多些劇。