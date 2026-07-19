Gin Lee邀徐浩爆錄音室秘聞 祖兒點蠟燭唱歌唱到缺氧

Gin Lee分享容祖兒曾指自己錄音要唱一首較emo的歌，要點蠟燭增加氣氛感

Gin Lee（李幸倪）YouTube節目《Miss Gin》今次第八集請來著名音樂監製徐浩（Terry）做嘉賓，二人大爆錄音室內的奇人奇事、歌手的「古怪僻好」。徐浩直言「曲、詞、編、監」當中的「監」，說到尾原來是「打雜」？ 徐浩做打雜偷師 Gin Lee指不少歌迷經常聽見歌手多謝「曲、詞、編、監」，但監製究竟做啲乜？今次她找來Terry解說。他形容監製似「全能大管家」，由跟歌手定方向、找人編曲、錄音到後期製作，全部一腳踢。Terry透露最初是歌手出身，之後轉做幕後。一開始由低做起，幫手剪和音、沖咖啡、為了在旁邊偷師，學會如何跟同歌手及樂手溝通。

咬字問題最棘手 問到錄音最棘手的事，Terry謂最怕歌手咬字有問題，Gin Lee大表認同。Terry指音準及拍子可以靠後期逐個音Tune好，唯獨「咬字」。「遇到咁嘅情況，就要開住份歌詞，逐個字同歌手解釋同練習，因為好多時歌手自己聽唔出有問題。」 Terry又爆料話，錄音前「食嘢」同「叫外賣」這個環節極度重要，尤其跟第一次合作的歌手，他會透過一起食飯傾偈，了解對方性格，建立信任，笑言這步驟隨時緊要過錄音。說到嗌外賣，Gin Lee忍不住自爆新人時期的笑料，「我開頭唔知呢樣嘢，點解會食飯呢？呢個時間唔係要錄音咩？做新人時好緊張，prep足成個禮拜，每日一起身就唱，好ready啦，諗住一去到錄音室就唱。去到監製就問：『點呀？食嘢未？嗌啲嘢食先啦』哈哈。我就……『都好呀。』之後先知其實透過食嘢，去了解歌手嘅特質、性格等，會令錄音程序更加暢順。」

有歌手怕Eye Contact 講到歌手錄音的奇特癖好，Terry自稱好彩，未遇過太古怪的Case，最多見過有人點蠟燭、噴香水營造氣氛。Gin Lee聽到「點蠟燭」便勁surprise，「因為我聽過祖兒話佢自己以前錄音，要唱一首可能好emo嘅歌，就點晒蠟燭，跟住越唱越暈，原來缺氧！所以我好記得呢個故事，哈哈！」除了點蠟燭，Terry透露有歌手怕跟人Eye Contact，怕被人看到他的唱歌樣，Gin Lee表示認同，「我又明嘅，入咗自己嘅世界，想去投入，可能都已經冇表情管理㗎啦。」 不過講到最影響歌手跟監製，Terry坦言錄音時有人站在他後面。「因為歌手喺咁赤裸嘅時間，如果後面坐一班人，係好影響。所以我都係，尤其錄啲比較emo嘅歌，會盡量只係得我同個歌手喺度。」Gin Lee亦十分認同。