鄧兆尊無意效法鍾培生產子計劃 小艾憶「慈善伶王」40萬善舉 槍指盜賊變救病母

鄧兆尊、鄧兆榮和鄧小艾（鄧翠玉）今日出席父親新馬師曾的紀念文集《千面伶王新馬師曾》講座，但不見細妹鄧碧玉出席。兆尊的「正印」Carmen亦是座上客，另外兩位紅顏知己「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐則未有現身。3兄妹接受訪問，小艾表示在整理資料過程，重看昔日與父親的合照，勾起不少回憶，她坦言，「依家都未釋懷，好多好美好嘅回憶，好多人哋唔知嘅事，我就講出嚟分享，（有冇感觸？）冇啊，依家叻咗唔會喺人面前喊。」

被人呃當幫人 小艾表示，最難忘小時候與父親相處，所以好珍惜每次的相處。鄧兆榮表示最難忘父親教晦，例如待人以禮，即使搭的士都會跟司機打招呼。小艾續說：「就算俾人呃，唔係唔好嘅，係攞經驗。」她分享有次見有人上門找父親，「佢攞住一個紅色膠袋，唔知咩嚟。我老竇俾咗40萬佢，我心諗咩嚟㗎呢袋嘢40萬，佢話係鑽石。我一打開，雖然係鑽石，但唔知有幾多係假，無人知。」她形容父親EQ很高，就算被騙財，亦當幫助有需要的人。

「佢支散彈槍唔會開」 小艾再分享另一段3兄妹同場的難忘片段。那時他們大約8至10歲，「有的士司機爬上嚟永祥大廈想打劫，我老竇嗰時有支槍，佢有槍牌有槍櫃。個賊入咗呂祖個位，我老竇問佢咩事。佢話：「祥哥，我唔知係你呀！江湖夠急！」佢話欠幾萬蚊，要俾阿媽睇醫生。我老竇話得，但要佢向呂祖叩三次頭，再講多次呢件事。跟住我老竇攞錢俾佢。的士司機同我老豆講，3個月後會還錢。」事隔3個月後，這位司機遵守承諾親自上門還債，她認為父親助人的慈心，很值得學習。」問到看到父親拿著槍，可會感懼怕？兆尊笑言：「唔驚，佢實唔會開，因為支槍要入散彈，唔可以亂開。」

銘記父親教做人道理 鄧兆尊續稱，「自小聽父親講拍戲故事，後來拍戲見到修哥、余明。問返佢哋，全部都係真嘅。」小艾銘記父親教做人道理，唔好偷呃拐騙。做唔到回饋社會嘅人，都唔好做黑社會。」她感慨稱，遺失兩箱小時候與父親的家庭照，「搵咗10年都搵唔到，所以剩返嗰啲真係好珍貴，唔夠100張。（點解唔見？）我諗俾人偷啦，以前樓上有個工人，可能偷咗出去賣。」不過他們不打算修復舊照，亦沒打算帶文集供奉父親。他們表示，書本封面是父親演光緒王的照片，亦是陪葬的衣服。