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娛樂
出版：2026-Jul-19 20:00
更新：2026-Jul-19 20:00

鄧小艾爆祥哥陪拍拖「三人行」鄧兆尊笑指百厭父親愛挑戰「死亡」

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新馬師曾3名子女上台分享，但未見孻女鄧碧玉。（娛樂組攝）

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今年是新馬師曾誕辰110年，鄧兆尊、鄧兆榮和鄧小艾(鄧翠玉)今日出席父親新馬師曾（鄧永祥，祥哥）紀念文集《千面伶王新馬師曾》的講座， 兆尊指徐蓉蓉是為父親祥哥寫書是最適合的人選，「徐姐係少數可以入屋嘅記者，爸爸媽咪請一齊食宵夜，所以爸爸嘅生平佢仲清楚過我哋。」 他笑指，「徐姐係特別通行證。」小艾亦透露，「爸爸媽咪唔容易畀人埋身入屋，徐姐真係好特別嘅。」兆榮補充指父親很信任徐蓉蓉，3兄妹都願意接受對方訪問，分享與父親相處點滴。

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祥哥好百厭

談到眼中的父親，兆尊形容祥哥是百厭的慈父，對住媽咪會用軟功，「佢好百厭，好鍾意挑戰『死亡』，因為祥嫂都惡嘅，成日挑戰佢極限，但對我哋好愛錫。」徐蓉蓉笑問：「傳咗啲絕技俾你？」兆尊直言：「可能係。」外界都認為祥哥最愛錫小艾，但小艾就認為父親所有子女都一樣錫。

她憶述兆尊和兆榮留學時的情景，「阿爸唔肯出嚟送佢走，因為唔捨得佢哋走，只得阿媽送佢哋走。其實係阿爸唔捨得，專登唔送佢哋出門口，喺房入面喊緊。因為媽咪話唔可以唔俾兩個仔出去讀書，佢哋乜都唔識，點都要俾佢哋出去闖下。後來媽咪安排我去留學時，爸爸對住我喊，叫我唔好走，佢話如果我走埋，就等如送佢去死。因為佢哋走晒，剩返我同我細妹，所以我留返喺度陪佢。」她笑言祥哥為了可以更多時間跟她相處，甚至連她拍拖亦同行，「爸爸完全唔介意三人行，佢知我當佢係第一位，當我男朋友係司機揸車接佢。」

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兆尊、小艾及兆榮回憶成長點滴。（娛樂組攝）

祥哥不想子女做大戲

祥哥素有「慈善伶王」之稱，兆尊認為因父親自小學戲見過好多人過着艱苦日子，「爸爸7歲畀父親賣咗去學戲，見盡好多窮人艱苦生活，長大後都想盡量做善事幫人。」而祥哥首徒曾慧亦很感激師父和師母一直對她的照顧，師父不單給她同台機會，學到的知識更是畢生受用。

另外，講座的現場觀眾問到為何兒女沒有傳承祥哥的演出藝術，兆尊解釋是因祥哥愛錫子女關係，「其實爸爸係有教我哋唱粵曲，但係功架就冇教，因為怕我哋會辛苦。」兆榮補充：「爸爸作為過來人，唔想我哋咁辛苦，希望我哋可以做其他工作。」

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徐蓉蓉（左一）找來新馬師曾3名子女受訪，並推出《千面伶王新馬師曾》，記錄慈善伶王的生平。 （娛樂組攝）

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