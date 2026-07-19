中年好聲音4︱十強現身將軍澳中心 啟德決賽門票明日開售 許美琪驚喜慶生

TVB話題節目《中年好聲音4》(《中4》)十強誕生後，今日首度全體現身將軍澳中心舉辦見面會。台上除有各選手輪流獻唱拿手金曲外，節目監製吳國華更即場宣布，《中年好聲音4》決賽將移師至全新地標「啟德體藝館」舉行，門票將於明日(7月20日)正式公開發售。
上周《中4》節目中，評審梁漢文坐鎮、大熱范子睿失準淚灑舞台，以及陳旭培撐拐杖奪下MVP等震撼情節，至今仍在網絡熱搜。今日下午，十強選手周志康、鄭仲豪、鄭家聲、陳旭培、吳亦偉、尹景順、蔡宓婕、許美琪、尤淑情及許雲妮一出場，隨即引來全場fans尖叫。
周志康陳旭培深情熱唱失戀歌
在歌唱環節中，7位選手輪流深情演繹爭入十強時的經典失戀情歌。包括周志康深情獻唱《祝君好》，歌聲細膩；陳旭培再次展現樂觀鬥志，熱唱《阿士匹靈》贏盡掌聲；吳亦偉、尤淑情則分別以《領悟》和《痛愛》渲染全場；尹景順、許雲妮與許美琪也分別帶來《我不難過》、《捨不得你》及《傷信》，將現場氣氛推向極致，不少台下歌迷聽到眼泛淚光。
王鄭浚仁 沈宗賢現身炒熱全場
除了十強的精彩演出，「中2」師兄沈宗賢與「中3」師兄王鄭浚仁亦特意現身，為師弟師妹加油打氣。節目主持車婉婉也親臨現場主持大局。沈宗賢首先以一曲《藍雨》展現完美唱功；隨後王鄭浚仁接力熱唱《我就是舞台》，大批「海豚粉」瘋狂揮動手牌應援。王鄭浚仁全情投入、忘我飆歌，瞬間將全場氣氛炒至最高點，掌聲響徹商場。
驚喜慶生 許美琪感動淚凝
活動接近尾聲，十強歌手與節目監製吳國華、陳俊聲準備大合照時，現場燈光一變，司儀宣布大會為7月「壽星女」許美琪準備了生日蛋糕。突如其來的驚喜，讓美琪顯得手足無措，隨即露出燦爛笑容，眼眶微濕。台上眾人齊聲拍掌唱生日歌祝賀，全場fans高呼「生日快樂」，場面熱鬧又溫馨。最後全體台前幕後移步至台下，與現場數百名粉絲拍下大合照。眾人溫馨提示歌迷，記得購啟德決賽門票，見證第四季歌王歌后誕生。