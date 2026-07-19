中年好聲音4︱十強現身將軍澳中心 啟德決賽門票明日開售 許美琪驚喜慶生

TVB話題節目《中年好聲音4》(《中4》)十強誕生後，今日首度全體現身將軍澳中心舉辦見面會。台上除有各選手輪流獻唱拿手金曲外，節目監製吳國華更即場宣布，《中年好聲音4》決賽將移師至全新地標「啟德體藝館」舉行，門票將於明日(7月20日)正式公開發售。

上周《中4》節目中，評審梁漢文坐鎮、大熱范子睿失準淚灑舞台，以及陳旭培撐拐杖奪下MVP等震撼情節，至今仍在網絡熱搜。今日下午，十強選手周志康、鄭仲豪、鄭家聲、陳旭培、吳亦偉、尹景順、蔡宓婕、許美琪、尤淑情及許雲妮一出場，隨即引來全場fans尖叫。