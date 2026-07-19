馬國明否認湯洛雯有喜 高海寧唔覺《夫妻的博奕》抄韓劇

馬國明、高海寧、陳曉華、何廣沛、郭柏妍昨日（18日）到深圳出席《夫妻的博弈》見面會，現場吸引大批市民到場支持，迫爆三層商場。馬國明在戲中跟陳曉華有婚姻關係，高海寧則是張頴康太太，但郭柏妍就做第三者介入他們的婚姻。高海寧接受訪問時指自己今次的喊戲很多，並發現張頴康跟郭柏妍有不少親熱鏡頭。馬國明透露跟高海寧雖然有親熱戲，但頻密的程度遠不及張頴康跟郭柏妍，更笑指二人是「愛情動作片」專員。

對於劇集被指與韓劇《和我老公結婚吧》非常相似，認為有抄襲之嫌。高海寧與馬國明否認，認為渣男都是差不多，而這次劇情是講預知及重生。高海寧提到其中一場戲談到發現張頴康跟郭柏妍搭上之後，自己還要被人摑一巴，自己之後再摑郭柏妍，那場戲拍出來很好看，因為自己很投入，用了很多真感情，所以拍完整個人大為崩潰。

談起她在她接受《一周星星》訪問時說，提到被人一巴打到「塊面歪咗」，導致「擘唔大個口」，需入醫院治療。她表示事情已經過去，也沒有嬲當時的對手，相信對方是無心。馬國明坦言拍戲被對手打傷是無可避免，因為自己都有機會錯手，自己也寧願演被打的一個，而且打人的那一個是最大壓力的一個。