霍汶希生日party變派錢大會 楊受成路過搞笑被「回禮」

Mani踏入公司門口，Mike拿着結他跟黃明德唱生日歌，更帶領全公司大合唱，連英文、廣東話及國語三個版本都唱勻。楊天宇向Mani笑說，「我買咗生日禮物俾你，但唔記得帶，擺咗喺屋企。」Mani即追住他大叫：「拎個銀包出嚟，唔該。」場面搞笑；開餅店的湯怡親手為Mani製作蛋糕，Mani大讚：「係全香港最好味嘅蛋糕，仲要係靚女嘅出品。」認真俾面。許願時，她將願望送給大家，「祝各位所有藝人大紅大紫、工作順利。」

英皇娛樂集團行政總裁霍汶希（Mani）前日生日，公司上下聯手向她送驚喜！曾比特（Mike）、湯怡（Kathy）、楊天宇（Angus）、李靖筠（Gladys）、曾傲棐（Arvin）、海兒（Hedy）、黃明德（Dark）、劉若寶（Polly）等秘密籌備party。

影完大合照後，Mani向眾人派利是，她忍不住笑着說：「點解無端端變咗新年？點解生日會係我派錢？」由於事前沒有準備，Mani利是不夠派，她霸氣說：「派現金！」豈料連現金都不夠，她邊摷袋邊抱頭問：「有冇人有現金呀？」引嚟全場爆笑。她補充：「大家記住，唔係講錢，係Lucky Money。攞到Lucky Money就大紅大紫、身體健康、事事如意、要乜有乜。」

正當大家玩得開心之際，英皇集團主席楊受成剛好「路過」，他裝兇問Mani：「你好大膽喎，生日會都唔請我！」Mani無奈回應：「唔係呀，我唔知道佢哋俾surprise我，我招架唔住，攞晒啲錢出嚟派喇。」楊受成問：「使唔使要錢？」成功「勇救」Mani，非常豪氣。

賣口乖 祝老闆 生意興隆

人人有利是，當然老闆要俾，Mani親手遞上利是給楊受成，並說：「老闆，33年嚟我一直搶你啲錢，今日到我向每人派咗一封大吉大利嘅生日利是，我都祝你身體健康、事事如意、生意興隆。」楊受成接過利是搞笑說：「可唔可以補償返你三十幾年嚟呃我啲錢呢？」期後，Mani問楊受成：「咦，你諗住俾利是我嗎？」全場大笑兼拍手，向來有求必應嘅楊受成，二話不說拿出利是，場面溫馨又搞笑。