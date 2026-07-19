羅家英八和會館選舉落敗冇失望：對佢哋無希望 談與周星馳合作：冇佢就冇羅家英嘅喜劇(有片)

羅家英今日出席書展講座「不負梨園：羅家英與香港粵劇傳承之路」，今年9月迎來80歲的家英哥推出自傳《羅家英傳》，與作者岑金倩在講座中分享傳記內容，包括年輕時的絕密劇集，以及他投身粵劇和電影多年的緣由，以及拍電影的感受，還有他與汪明荃從拍拖到結婚的相處點滴。

家英哥受訪時表示，自傳將談及粵劇與電影生涯，並會刊登年輕時的罕有劇照。他自言由91年開始拍電影，電影佔人生三份之一，與周星馳首次合作拍電影《國產零零漆》已獲提名最佳男配角，書中有一張與星爺合作《西遊記大結局之仙履奇緣》的海報照，他大讚星爺：「係好嘢嚟，如果無周星馳就冇羅家英喜劇，亦都唔會有達文西同太陽能電筒。」他直言《西遊記》是最成功的作品，「我自己最鍾意嘅戲係《女人四十》，唐僧呢個角色只係我不經意地演出。」問到可有睇《功夫女足》，家英表示稍後會捧場，但對於電影主要起用內地演員，他認為有點可惜。

八和新一屆理事會選舉上周日（12日）舉行，有報道指數月內八和多了105人入會並授權其他人投票，當時家英哥回應傳媒時宜言，「只能說好有計劃，他們的計劃成功了，我們輸了，便開心地離開。」而成功連任的龍貫天強調新會員加入，乎合章程與法律，並指自己一直選擇低調：「已經不是細路仔，也不是舊年代，現在要實事求是。」

家英哥今日被問起心情，他先說隨緣：「心平氣和，輸咪輸囉，等人做，人哋後生嘛！」問到是否感失望？他自言：「冇失望，不過對佢哋冇希望。」問到為甚麼對當選團隊冇希望時，他不諱言：「無抗拒亦無驚喜，就係咁架喇，佢哋做唔做到啲咩出嚟呢？我覺得要加倍加倍努力。我覺得佢哋嘅能力要加倍啲，合作多啲就做得會好啲，我唔能夠話佢哋做得唔好，亦唔會話佢哋做唔做得到，佢哋會做嘅，大家有眼睇囉。」對於曾形容此選舉是遊戲，他表示，「當玩吓算啦，遊戲嚟嘅啫！最開心係阿姐，佢話我條命喺番到。」