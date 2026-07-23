WinWin楊安妮放下渣男KC 撻著《全民造星6》師弟展開新戀情｜獨家捕獲

30歲的ViuTV藝人楊安妮（WinWin）與渣男黃家灝（KC）結束姐弟戀兩年，最近已低調展開新戀情，新歡正是去年參加《全民造星VI》（全民造星6）的95號參賽者ilys（鄭永智），對於已放下渣男舊愛，不少圈中好友均替WinWin感到高興。

多得《造星6》撮合 WinWin與25歲的ilys相差5年，兩人因《全民造星VI》結緣，第四季出身的WinWin以「星級助教」身份為參賽者提供舞蹈指導與建議，跟多位囝囝建立出深厚關係，當中與ilys更是相當投契，在男方的社交網亦不難發現WinWin身影。日前，兩人在宴會上撐枱腳斷正，當日同場亦見到「搞笑KOL」關門，WinWin對住身高187cm的ilys十足小鳥依人，兩人不時含情脈脈sweet爆互望，ilys又拿出手機為WinWin拍下男友視角，非常甜蜜。