韓國虛擬男團PLAV展開世巡 10月底攻澳門舞台開騷

是次澳洲騷，票價分為MOP/HKD$1,899、$1,399及 $999。對於PLAVE的巡迴演出，從仁川演唱會揭開序幕，PLAVE計劃陸續前往神奈川、高雄、曼谷、新加坡、台北和澳門與全球PLLI會面。隨著更多舉辦城市陸續公布，預計此次舉辦的世界巡演，將進一步擴大其活動版圖，證明人氣正有升無減。

近日官方發布的主海報中，PLAVE身穿白色制服，格外引人注目，設計巧妙地將成員們的凝視與動作的殘影相結合，營造出一種神秘的氛圍。此外，極具衝擊力的演唱會名稱也預示著這次巡演規模宏大、舞台震撼。PLAVE這次世界巡迴演唱會的演出將以豐富多樣的歌曲單、升級的表演和高品質的舞台呈現，預計PLAVE將透過舞台表演帶來獨特的娛樂體驗，舞台表演不僅融合了先前發行的熱門歌曲，還融入了PLAVE自身的世界觀和故事情節。

PLAVE是於 2023年推出的韓國虛擬男子團體，由YEJUN、NOAH、BAMBY、EUNHO與HAMIN五位成員組成。如今已被公認為韓國人氣音樂組合之一，PLAVE更屢次刷新紀錄，不僅在各大音樂節目中斬獲一位、勇奪 Melon Top 100榜首，又成為史上首個成功攻下 KSPO DOME（體操競技場）與首爾高尺巨蛋舉行演唱會的虛擬偶像組合。2025年發行的第三張迷你專輯《Caligo Pt.1》，成為首張在首周銷量突破100萬張的K‑Pop虛擬偶像專輯。隨後在2025年11月發行的第二張單曲專輯《PLBBUU》以及2026年4月發行的第四張迷你專輯《Caligo Pt.2》，連續三張專輯達成首周百萬銷量。2026年4月，PLAVE發行的第四張迷你專輯《Caligo Pt.2》再創高峰，首周銷量便驚人地突破 125萬張。同時，PLAVE更成功打入美國Billboard 200專輯榜與Billboard Artist 100藝人榜，靠驚人數據引證其強大之影響力。