謝賢離世｜曾結伴揸哈利四圍去 鬼塚憶四哥70歲宣布唔再揸電單車

由王心慰監製的《非份之罪》今日在荃灣舉行宣傳活動，現年71歲的演員鬼塚將會以道士身份參與《恐怖情人》的單元。他是圈中出名的電單車Harley-Davidson（哈利）的愛好者，更曾與四哥謝賢一齊結伴出巡。他接受訪問時回憶跟謝賢的經過，並透露跟四哥與車隊出車多年，直至對方70歲當日，四哥宣布不再揸電單車，還記得當時請了他食叉燒飯加兩隻蛋，再簡單遊一圈作為慶祝。

原名伍健忠的鬼塚於1979年涉足娛樂圈，客串由好友胡楓執導的《打藤》，飾演囚犯一角。1986年他參演不少電影演出，有「金牌爛仔」之稱，並與四哥謝賢因為《江湖正將》結緣。由於二人均是哈利迷，所以經常結伴隨車隊出巡。翻看報道，謝賢在67歲那年到馬來西亞參加哈利電單車之旅，因為駕車時瞌眼瞓而不慎翻車，幸好他身手敏捷逃過一劫。他回港憶述事發經過時，形容自己像特技人般馬上棄車，結果他的哈利電單車飛落坑渠，坑渠旁就是一百呎深的懸崖。

鬼塚近年多參與無綫電視劇演出，由於留有一頭長長的白髮，所以非常易認，而他扮演的角色多是社團大佬、無家可歸人士，甚至曾在《愛‧回家之開心速遞》客串過。雖然大多觀眾以為他是大配角，行行企企角色，但實情他是時裝達人，是傳奇時裝設計師，於1985年開設個人品牌時裝店「鬼塚」，衣服是全黑色，而且腰圍淨係做腰圍22至24吋，令不少窈窕淑女都趨之若鶩。張敏在《女黑俠黃鶯》的衣服便是出自他的手。他曾在一些訪問中提到自己只設計女裝，男裝是做給自己穿，街上沒有得賣。