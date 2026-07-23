張偉文疑遭護老院疏忽照顧 方俊公開照片驚見皮膚黑晒穿窿見骨

73歲「靚聲王」張偉文飽受腰患困擾，加上患有認知障礙症，近年一直在護老院休養。其經理人兼法定監護人方俊日前質疑涉事護老院疏忽照顧，令張偉文身體狀況轉差。社會福利署表示，接獲投訴後已突擊巡查涉事的護老樂(旺角)(院舍)，並會繼續跟進有關投訴及加強監察有關安老院。

自張偉文被揭近一年多沒有沖涼時，方俊被網民抨擊，認為他每月去探訪應該聞到異味，其後他在網上澄清說︰「一年多沒有沖涼（只有抹身），因當時傷口見骨不宜沖涼可以理解，但肉最近已經生番，所以我要求沖涼。」他接受傳媒訪問時，透露張偉文因為不能下床，所以大小二便只能在床上解決及需要穿尿片。他稱去年1月收到院舍通知張偉文的臀部位置出現嚴重壓瘡，傷口已潰爛流膿並呈瘀黑色，院舍因而僅以抹身替代洗澡。

他坦言事隔一段時間，傷口亦有進展，理應可以用防水膠布遮蓋傷口再沖涼，他亦多次表達希望院方可以為張偉文沖涼的訴求，但院方不了了之， 自己於是決定停止繳交院費以示不滿。院方一方面未有回應他的訴求，同時又催促他交錢，甚至揚言會報警，方俊就表示歡迎他們報警，但希望他們知道究竟是誰令到張偉文身體出現嚴重壓瘡。

皮膚黑晒兼 潰爛

他向傳媒展示多張圖片，雖然畫面經過打格處理，但仍可見皮膚黑了一大片。據報道形容「傷口已潰爛流膿並呈瘀黑色」，院方卻稱是剛發現。然後張偉文的傷口在3個月內急速惡化，傷口範圍不斷擴大，傷口潰爛至形成3個深可見骨的小洞。由於張偉文的身體對抗生素出現抗藥性，令他曾數度發燒被送入院，情況危險。方俊又提到張偉文的腳有嚴重灰甲，並出現多處傷口，院舍未有通報，而且以腳套包裹。

方俊透露張偉文於18年簽授權書，讓他有義務協助他處理財務、身後事及起居生活的決定權，以防日後有不相關人士干擾。他指自己沒有意圖從中獲得任何利益，並指張偉文原有數十萬積蓄，但在經歷兩次腰椎手術後已消耗殆盡，並於2021年經社署嚴格審查個人資產低於50000元後，獲批政府援助金。他表示與社會福利署及負責社工聯絡，務求盡快為張偉文物色合適的新院舍並安排搬遷，他亦整理相關證據，樂意配合有關部門調查。