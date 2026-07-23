朱維德低調舉殯 昔日戰友周梁淑怡形容猶如香港活字典

資深電視人周梁淑怡今早前來追悼後受訪，憶述與朱翁共事的點滴，當時她隸屬的五人編導小組，製作由朱維德主持的雜誌式節目《歡樂家庭》，「佢唔止擔任主持咁簡單，所有我哋幕後要準備嘅嘢，佢都會參加一部分，而且都會好用心做到最好。」她記得當時朱翁專長於旅遊節目，熟悉香港不同景點，「我記得有次佢介紹景點，幾乎所有觀眾都會聽佢，有次佢介紹完一個景點，有幾千個觀眾都湧到嗰度，連人哋草地都踩扁晒，所以成為佳話，佢嘅影響力實在好大，大家都好賞識佢介紹香港嘅每一面。」