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娛樂
出版：2026-Jul-23 11:30
更新：2026-Jul-23 11:30

朱維德低調舉殯 昔日戰友周梁淑怡形容猶如香港活字典

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朱維德今日低調舉殯。 (娛樂組攝)

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人稱「朱翁」的香港資深電視主持及演員朱維德，於7月7日離世，享年96歲。家屬今日（23日）於紅磡舉行追悼及告別儀式。靈堂輓扁寫著「永遠懷念」，中央放置了太太的花圈，兩旁藏頭輓聯寫著「維繫香江杏壇傳舊事 德超廣眾螢幕留清意」。親友於早上10時進行追悼儀式，並會分享朱翁著作，回顧生平。

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周梁淑怡大讚朱翁非常專業。 (娛樂組攝)

資深電視人周梁淑怡今早前來追悼後受訪，憶述與朱翁共事的點滴，當時她隸屬的五人編導小組，製作由朱維德主持的雜誌式節目《歡樂家庭》，「佢唔止擔任主持咁簡單，所有我哋幕後要準備嘅嘢，佢都會參加一部分，而且都會好用心做到最好。」她記得當時朱翁專長於旅遊節目，熟悉香港不同景點，「我記得有次佢介紹景點，幾乎所有觀眾都會聽佢，有次佢介紹完一個景點，有幾千個觀眾都湧到嗰度，連人哋草地都踩扁晒，所以成為佳話，佢嘅影響力實在好大，大家都好賞識佢介紹香港嘅每一面。」

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周梁淑怡大讚朱翁非常專業，雖然專注香港旅遊景點，但也會認真硏究節目的每個主題，形容朱翁不止是人肉地圖，更猶如香港活字典，說話精彩動聽，「香港每一個角落差唔多佢都去勻晒，當時未必去晒咁多地方影，雖然都有硬照，但淨係聽佢講已經好精彩，相信香港好多人都會永遠記得佢。」雖然已有一段時間沒見面，但感覺依然親近。

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