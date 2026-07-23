陳卓賢演唱會｜9晚不同主題預告著背心出場 50人管弦樂團打造音樂盛宴

陳卓賢Ian將於啟藝館舉行一連9場《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》 演唱會，就連開場時間也是與23有關，準備8點23分開騷。今次演唱會Ian花盡心思用半年時間打造的「純個人作品」演唱會，自本年1月23日，Ian每月都準時上線，把新歌派台，他形容「每個月23號都約定大家，等大家期待7月23號，就好似每個月都寄一封信比你約會你，到咗呢一日終於見面。」近日Ian更不時上水與Hellosss一起倒數，是一個滿滿儀式感的舖排。

9 晚不同主題 隨著演唱會的日子日趨步近，Ian和監製莊少榮（細榮）都進入蓄勢待發的狀態，兩人都在ig story披露了少量演唱會的資訊。之前提及的9場演唱會不同主題，分別是Ocean, Gloomy, Miracle, Party, Star, Wedding, Dreams, Winter及Summer Night，而且每場由不同顏色代表，細榮稱之為「嘔心瀝血之作，成長真係唔簡單」。頭場會是以什麼主題打頭陣，今晚8:23pm就可以揭曉。 IG 教跳舞 郁吓手仔 除了演唱會監製，舞蹈總監Beeplok亦有在IG上與Ian玩掉換身份，由Ian充當舞蹈老師，教同學Beep跳舞，為《Growth !》副歌設計了一小段可一齊參與的舞蹈動作，除了Ian提醒歌迷要「郁吓手仔」練舞，細榮亦代Ian在ig回答Hellosss「要」參與跳舞，相信這是一個非一般的演唱會，大家都要準備200%投入。

日日操 gym Ian之前在訪問中透露，雖然受腳傷舊患困擾，但為了演唱不可或缺的show肌及舞蹈環節，他早已回復日日操肌及投入練舞。Ian對自己的體能十分有信心，應付9場演唱沒困難。「依家每日操Gym！」Ian更笑說演唱會背心是基本，看來Hellosss們要拭目以待，準備好每晚8:23pm準時入場，與Ian分享努力成果。 50 人管弦樂團 音樂盛宴 音樂方面，2024年《Tears》演唱會起用了40人管弦樂團，今次《Growth》演唱會細榮劇透了管弦樂團陣容多達50人，是一場「音樂盛宴」。Ian亦有上載綵排片段到ig story，可見一切都準備就緒，大家都期待着今晚的來臨。Ian說演唱會的所有歌曲都是由他作曲，而為了演唱會的歌單更加豐富、主題更加突出，他除寫了《Growth！》為演唱會主題曲外，更特別創作了不同曲風的作品，把音樂上不同面向呈現於觀眾眼前。