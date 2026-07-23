谷婭溦無懼外界對自己評價 自爆匿埋喺浴缸創作

谷婭溦昨日（22日）到新城廣播接受黎莉主持的《勁爆樂勢力》訪問，谷婭溦帶住全新單曲《愛自己啊》上節目宣傳新歌，由近期戒甜瘦身，到執筆填詞寫出療癒心聲，再談到生日音樂會台前幕後「唔講錢都來撐場」的情誼，並以音樂向大家講：「放慢點，都可以學懂愛自己啊！」

新歌《愛自己啊》由她親自填詞，原本更打算包辦曲詞創作，最終用兩晚完成歌詞。創作過程極具畫面感，她自爆習慣關上全屋燈光，只開電筒、手機燈及小型閃燈，「匿埋自己」，又會坐在浴缸內創作，搞到媽媽一度因找不到她而擔心。對於歌名加上「啊」字，她解釋是語氣助詞，「冇咁惡、冇咁強逼」，不想把「愛自己」變成歌迷的一種功課。主持黎莉即笑言：「出自你把口都一樣。」谷婭溦回應，至少聽起來會舒服點。