日版《愛的迫降》男女主角爆婚外情醜聞 已婚三山凌輝偷食人妻花乃瑪麗亞開房斷正

改編自玄彬、孫藝珍定情韓劇《愛的迫降》的日本音樂劇，近日爆出男女主角三山凌輝、花乃瑪麗亞的雙重不倫醜聞，震驚各界。 現年27歲的男團BE：FIRST前成員三山凌輝，去年8月娶星二代女星趣里為妻，男方結婚卻被指獲富婆包養，當時消息未有影響夫妻感情，趣里還為三山凌輝誕下骨肉，夫妻更發聯名聲明，表示會合力組織幸福家庭。

事隔一年，三山凌輝被日媒《週刊文春》爆料，揭他暗交音樂劇《愛的迫降》女主角花乃瑪麗亞，兩人在休演日相約，由男方駕車接載女方前往東京一間酒店爆房，報道指出類似情況並非首次。雙方事務所昨天（22日）火速發表聲明，坦言此舉「是不恰當的行為」。花乃瑪麗亞透過官方網站向外界道歉，聲明上承認確實曾與拍檔單獨共度一段時間，但解釋是為了加深對舞台角色的理解。不過，她也承認這樣的判斷並不妥當，並寫：「本人深刻反省自己認知不足及判斷失當」。33歲的花乃瑪麗亞是著名寶塚歌劇團前花組「娘役」女星，退團後於2021年結婚並育有一子，被爆與同樣已婚有孩子的花乃瑪麗亞多次飯店密會。