日版《愛的迫降》男女主角爆婚外情醜聞 已婚三山凌輝偷食人妻花乃瑪麗亞開房斷正

改編自玄彬、孫藝珍定情韓劇《愛的迫降》的日本音樂劇，近日爆出男女主角三山凌輝、花乃瑪麗亞的雙重不倫醜聞，震驚各界。
現年27歲的男團BE：FIRST前成員三山凌輝，去年8月娶星二代女星趣里為妻，男方結婚卻被指獲富婆包養，當時消息未有影響夫妻感情，趣里還為三山凌輝誕下骨肉，夫妻更發聯名聲明，表示會合力組織幸福家庭。
事隔一年，三山凌輝被日媒《週刊文春》爆料，揭他暗交音樂劇《愛的迫降》女主角花乃瑪麗亞，兩人在休演日相約，由男方駕車接載女方前往東京一間酒店爆房，報道指出類似情況並非首次。雙方事務所昨天（22日）火速發表聲明，坦言此舉「是不恰當的行為」。花乃瑪麗亞透過官方網站向外界道歉，聲明上承認確實曾與拍檔單獨共度一段時間，但解釋是為了加深對舞台角色的理解。不過，她也承認這樣的判斷並不妥當，並寫：「本人深刻反省自己認知不足及判斷失當」。33歲的花乃瑪麗亞是著名寶塚歌劇團前花組「娘役」女星，退團後於2021年結婚並育有一子，被爆與同樣已婚有孩子的花乃瑪麗亞多次飯店密會。
三山凌輝方面同步發表聲明，表示兩人確實曾為了作品與角色塑造而一起度過一些時間，公司認為初衷是討論演出內容，但坦言方式及身分認知有所不足，屬於「不恰當的行為」，並向粉絲、相關人士及家人致歉，承諾將努力重建信任。不少網民對三山連番爆出桃色醜聞，狠批他死性不改，直指其星途已經玩完。儘管不倫風波不斷發酵，但兩人昨日仍如常為東京場站台演出，更要演出至星期日（26日），之後還將移師大阪巡演。