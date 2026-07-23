熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jul-23 12:43
更新：2026-Jul-23 12:43

日版《愛的迫降》男女主角爆婚外情醜聞 已婚三山凌輝偷食人妻花乃瑪麗亞開房斷正

分享：
Db0f1e96 285b 4567 892d 25dee931e6c1 w1600

日版《愛的迫降》各自已婚的男女主角三山凌輝、花乃瑪麗亞，爆房斷正。

adblk4

改編自玄彬、孫藝珍定情韓劇《愛的迫降》的日本音樂劇，近日爆出男女主角三山凌輝、花乃瑪麗亞的雙重不倫醜聞，震驚各界。

現年27歲的男團BE：FIRST前成員三山凌輝，去年8月娶星二代女星趣里為妻，男方結婚卻被指獲富婆包養，當時消息未有影響夫妻感情，趣里還為三山凌輝誕下骨肉，夫妻更發聯名聲明，表示會合力組織幸福家庭。

Img 8279076b423425508ca9f6424262d96f77025

事隔一年，三山凌輝被日媒《週刊文春》爆料，揭他暗交音樂劇《愛的迫降》女主角花乃瑪麗亞，兩人在休演日相約，由男方駕車接載女方前往東京一間酒店爆房，報道指出類似情況並非首次。雙方事務所昨天（22日）火速發表聲明，坦言此舉「是不恰當的行為」。花乃瑪麗亞透過官方網站向外界道歉，聲明上承認確實曾與拍檔單獨共度一段時間，但解釋是為了加深對舞台角色的理解。不過，她也承認這樣的判斷並不妥當，並寫：「本人深刻反省自己認知不足及判斷失當」。33歲的花乃瑪麗亞是著名寶塚歌劇團前花組「娘役」女星，退團後於2021年結婚並育有一子，被爆與同樣已婚有孩子的花乃瑪麗亞多次飯店密會。

adblk5
8d731f0b 0b8d 4ea3 afc9 717058fe178c Cee25f52 9244 434c 849c 482ab1fe8320

三山凌輝方面同步發表聲明，表示兩人確實曾為了作品與角色塑造而一起度過一些時間，公司認為初衷是討論演出內容，但坦言方式及身分認知有所不足，屬於「不恰當的行為」，並向粉絲、相關人士及家人致歉，承諾將努力重建信任。不少網民對三山連番爆出桃色醜聞，狠批他死性不改，直指其星途已經玩完。儘管不倫風波不斷發酵，但兩人昨日仍如常為東京場站台演出，更要演出至星期日（26日），之後還將移師大阪巡演。

Bf28eb86 f6d4 4253 b7ce f375d19de15e 68c92773 442f 448f 9385 7f90d7cfbe89 08c6c2a1 2d70 4a4e a51b 25088d769697 Bkn 20260722120421596 0722 00862 001 05p D1fa7527 ac55 4f35 909b d64afecff616

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務