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娛樂
出版：2026-Jul-23 14:45
更新：2026-Jul-23 14:45

梁敏巧自爆最愛其中兩件老翻Usagi影片下架致歉︰做了不正常的示範

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ENT

梁敏巧日前拍片分享家中的Usagi珍藏。

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梁敏巧是Chiikawa的粉絲，日前她穿上黃色Chiikawa的睡衣，拍片分享自己的Usagi珍藏。影片見到她被大量Usagi公仔包圍，同時她亦挑選了不同的Usagi物品跟大家介紹，髮帶、鎖匙扣、拖鞋、眼影和地墊應有盡有，但最神奇的是她拿出兩隻Usagi公仔表示︰「最尾呢就係翻版嘅Usagi！唔好問我邊度得返嚟，總之就係好得意啦！」

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由於Chiikawa官方曾發聲明禁止一切未經授權的商業用途，梁敏巧高調表示其中兩翻版公仔是她的至愛之一，隨即惹來fans批評，著她應該支持正版。甚有網民指她家中的Usagi大部份都是老翻產品。及後梁敏巧把影片下架，並發文道︰「產品絕大部分是粉絲及朋友送，至於我本人購買的，是由香港實體店以正常價格購買。由於產品是粉絲朋友贈送，是別人的一番心意，我格外珍惜，亦從沒有驗證產品真偽的心。這部分是我疏忽，從未了解過所有產品何謂真偽便拍片分享。」

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她續寫道︰「另外，我將會循法律途徑向訛稱售賣正版的店舖追究。非常之感謝大家提醒，經一事長一智，下次將會更小心，未來希望網民繼續多多提醒我這個不小心的人。我承認做了一個不當示範，因為疏忽沒認證產品真偽便拍片分享，我正或向品牌方致歉，影片亦會下架。」

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