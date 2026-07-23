朱維德離世｜「朱翁同行」版主談朱翁晚年入住護理院 去年唔太認得人

FB專頁「朱翁同行」版主鄺志康，受朱太Hazel 所託，代表家屬和親友在追悼會致辭。他受訪時表示，在2021年底認識朱翁，當時收集跟香港佛教有關的資料，驚喜發現朱翁有豐富的收藏，繼而整理朱翁的行山筆記、攝影相和地圖等，繼承其精神意志出版《消失了的……：朱翁香江風物紀行》，兩人因研究結識，因出版結緣。

鄺志康形容朱翁多才多藝，為香港留下不少瑰寶，「希望大家記得佢嘅開心嘢，佢嘅笑聲，記得佢為香港做過嘅歷史研究同文化嘅貢獻。」他憶述初結識朱翁時的狀況，「我見佢時精神都唔錯，但老人家都係時好時壞，或者係電話聯絡比較多，22年COVID都阻礙見面，佢入咗護理安老院都比較少見佢，原本想約佢做口述史訪問，好遺憾都係做唔到。」不過書籍去年7月出版時，朱翁已不太認得人。他表示仍保留朱翁地圖、筆記、行山紀錄，計劃繼續出版。

遺願係睇更多風景

問到朱翁有何遺志，他表示朱翁仍有很多未完成的遺志，「如果身體可行，所有國家都想去，除咗行山，佢仲識潛水、滑浪風帆、騎馬、滑雪，九點短嘅接觸期間，佢都有同我講如果身體想去睇唔同風景，貫徹佢一生嘅精神，就係向上向前，上得閒嘅地方探索探險。」

他指朱翁曾經是老師，對教學相長深有體會，即使就算第一次見面都樂意鉅細無遺地分享知識見聞，毫不吝嗇，「佢係和藹可親好親切嘅長者，冇任何架子，對後輩循循善誘，好樂意分享佢覺得好有趣味嘅知識。」問到家人的情緒，他就表示，「朱翁老人家都算係享高壽，係笑喪，朱翁都提我哋要積極做人，唔想見到我哋喊苦喊忽或好悲哀，當佢係去另一次遠行，佢係去未知嘅旅程探索，祝福佢一路走得安穩自在，向未知嘅地方出發，探索更多歷險。」