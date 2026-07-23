藍奕持派台歌《純》懷念童年簡單愛 隻身來港靠講廢話維繫親情

寰亞唱作歌手藍奕持（Lester）全新派台作品《純》已有MV上架，由Bryan Chiu作曲、黃偉文填詞、蘇道哲編曲與監製。來自馬來西亞的Lester，隻身在香港讀書和出道做歌手，靠與媽咪「講廢話」和分享無聊日常維繫感情，舒緩孤獨感。

新歌《純》正好反映Lester的內心世界，他說：「呢首歌講緊我嚮往嗰種義無反顧嘅愛，因為細細個付出或者接收愛，都好簡單直接。但長大後多咗啲嘢，例如責任感。今次MV喺一間空蕩蕩嘅房間拍攝，望出窗外，睇到飾演童年同埋少年版嘅我。我曾經成日覺得自己接收到嘅愛好唔足夠，就算有，都有距離，可能因為同家人、以前嘅朋友唔喺同一個地方。後來明白，即使有距離都可以去表達自己嘅愛，亦感受到對方俾自己嘅愛，慢慢就釋懷咗！」