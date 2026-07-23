鄧小巧新歌MV自己拍 到峇里圓夢與海豚同游

「療癒系女聲」鄧小巧推出全新作品《無時無刻》。向來鍾意參與創作的她，今次亦不例外，再次親自操刀參與填詞，難怪歌曲充滿她的個人風格。今次MV拍攝取景地，小巧指其實是一個美麗的巧合，「本身真係純粹去峇里島旅行㗎咋，哈哈！咁啱得咁橋寫《無時無刻》Demo嗰陣，第一稿嘅Demo詞入面嗰句『吸氣呼氣』，其實本來係寫『飛去峇里』。」

正正因為這個「整定」，她覺得既然都去到，就不要浪費當地靚景，更索性由原本計劃只是拍Vlog，變成認真找當地攝影師拍攝，「當地攝影師最了解峇里嘅靚景，於是就去搵佢哋拍一啲航拍嘅shot，應該會好靚。同埋我好鍾意峇里嘅稻田，被椰子樹同叢林包圍嘅感覺。仲專登搵咗個冇咁熱門但係靚好多嘅稻田拍攝。」