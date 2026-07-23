SS501金奎鐘回歸出新歌 MV香港取景自言最愛打邊爐

經典韓團SS501成員金奎鐘正式推出全新治癒系單曲《SIMPLY BEAUTIFUL》！這也是繼今年初，他隨限定團「FIVE O ONE」來港舉辦 20 週年巡唱及Fan Meeting時透露將會有個人新作品，相隔短短不到半年，兌現承諾正式推全新個人歌曲《SIMPLY BEAUTIFUL》。
特別想念港迷
金奎鐘以最誠摯的感謝：「這首歌是我相隔將近四年再次帶來的個人音樂作品，真的特別想念香港的大家。無論是早前在籌備寫真集《Overture》，還是今年初隨團來港巡唱，我都深刻感受到大家無條件的愛。現在的世界變動得太快了，每個人身上都有很多『必須變得更好』的壓力。但我希望透過《SIMPLY BEAUTIFUL》這首歌溫柔地告訴大家：不用刻意去追求這個世界的華麗或完美，而是在最真實、最原本的模樣中所發現的那份美麗。這首歌也是我回望與歌迷一同走過的歲月之作，為每一位疲憊的ThanKYU帶來力量與安慰。」他希望以音樂的形式，呈現出最自然、最坦率的自己，並透過歌曲溫柔地告訴所有人：「最原本、最真實的你，就已經夠美麗！」這不僅僅是一首單純的情歌，旨在讓人在忙碌的步伐中願意稍稍停下腳步，重新發現屬於自己那份獨一無二的美麗，又表示盼來港宣傳再見一眾香港的ThanKYU。
秘密來港取景
是次的MV全程於香港取景，由本地製作團隊操刀，拍攝出唯美且充滿電影感的畫面，將金奎鐘沉穩溫暖的氣質與香港獨特的光影氛圍完美融合，完成拍攝後更順道吃最愛的地道小食：「因為想給ThanKYU一個驚喜，所以這次特別秘密來香港取景！香港團隊非常專業，把畫面拍得非常唯美。完成拍攝後我終於可以放鬆一下，去吃了我朝思暮想的港式邊爐 ，這趟香港之旅真的心滿意足！」 金奎鐘這次更為粉絲帶來突破性的互動驚喜，官宣同步推出官方同名專屬App遊戲《SIMPLY BEAUTIFUL》！
遊戲App目前已正式推出， ThanKYU只需下載應用程式，並隨着音樂節奏進行遊戲挑戰，憑闖關與累積分數，一步步解鎖全新單曲及音樂片段，更可免費獲得金奎鐘特別為App拍攝、從未曝光過的獨家高清靚相！