SS501金奎鐘回歸出新歌 MV香港取景自言最愛打邊爐

特別想念港迷

金奎鐘以最誠摯的感謝：「這首歌是我相隔將近四年再次帶來的個人音樂作品，真的特別想念香港的大家。無論是早前在籌備寫真集《Overture》，還是今年初隨團來港巡唱，我都深刻感受到大家無條件的愛。現在的世界變動得太快了，每個人身上都有很多『必須變得更好』的壓力。但我希望透過《SIMPLY BEAUTIFUL》這首歌溫柔地告訴大家：不用刻意去追求這個世界的華麗或完美，而是在最真實、最原本的模樣中所發現的那份美麗。這首歌也是我回望與歌迷一同走過的歲月之作，為每一位疲憊的ThanKYU帶來力量與安慰。」他希望以音樂的形式，呈現出最自然、最坦率的自己，並透過歌曲溫柔地告訴所有人：「最原本、最真實的你，就已經夠美麗！」這不僅僅是一首單純的情歌，旨在讓人在忙碌的步伐中願意稍稍停下腳步，重新發現屬於自己那份獨一無二的美麗，又表示盼來港宣傳再見一眾香港的ThanKYU。