余文樂宣布離婚 周柏豪問候昔日好友獲對方回覆一個emoji

周柏豪昨日（22日）出席新款手機的盛大發布會，身為一子一女之父的他平日工作繁忙，柏豪表示無論在工作或家庭，他對選擇手機要求相當嚴謹，一定選擇高質素的手機，不單止可以幫助他紀錄工作，更可以把子女成長過程完美記下，待子女長大後，可以細味重溫。
睇著子女日漸成長，周柏豪坦言好感慨：「他們成長很快，看着子女的手腳，從嬰兒時期短短的手指，變成現在長長的手指，腳也開始變長了，好像突然變成了一個中童，生命的力量好神奇，所以一部高質手機，紀錄孩子成長點滴非常寶貴。」他並謂照顧子女難以隨身攜帶沉重的專業器材，手機已成為他紀錄生活的主力。
周柏豪與余文樂曾屬圈中好兄弟，多年前傳出兩人反目說法，談到昔日好友余文樂日前宣布離婚，柏豪認為別人的家事，即使看到新聞都不會主動去問，但透露也有發訊息慰問余文樂，即使對方只傳個表情符號公仔，都已令他感到放心：「簡簡單單就夠，可能一個emoji大家會明白，男人不用講太多說話。」問到有否約對方打波？柏豪表示：「去年在澳門有一起打籃球，如果有機會，都想一齊揸電單車。」柏豪與太太結婚10年，他自言夫妻已很有默契，性格互補，加上太太會很理智解決意見不合問題，令他感覺夫妻相處舒服。
柏豪亦談及自己工作，他本月底開始到佛山、澳洲、新加坡開巡迴騷見粉絲。明年將迎來入行20周年，問到他的香港演唱會進度，柏豪表示有好消息便立刻公布。