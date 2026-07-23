余文樂宣布離婚 周柏豪問候昔日好友獲對方回覆一個emoji

周柏豪昨日（22日）出席新款手機的盛大發布會，身為一子一女之父的他平日工作繁忙，柏豪表示無論在工作或家庭，他對選擇手機要求相當嚴謹，一定選擇高質素的手機，不單止可以幫助他紀錄工作，更可以把子女成長過程完美記下，待子女長大後，可以細味重溫。

睇著子女日漸成長，周柏豪坦言好感慨：「他們成長很快，看着子女的手腳，從嬰兒時期短短的手指，變成現在長長的手指，腳也開始變長了，好像突然變成了一個中童，生命的力量好神奇，所以一部高質手機，紀錄孩子成長點滴非常寶貴。」他並謂照顧子女難以隨身攜帶沉重的專業器材，手機已成為他紀錄生活的主力。