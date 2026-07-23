劉子儀幫自己P圖貼方媛殘樣 向郭富城夫妻致歉：嗰日自己都好樣衰

網名「可人Kelly」的劉子儀活躍不同界別，既是KOL又是DJ兼醫美診所老闆，老是常出現的她現身第27屆香港動漫電玩節今日（23日媒預覽活動。
劉子儀日前身穿白色低胸短裙現身馬場，她在自己上載的照片中顯得皮膚白滑、下巴尖尖，加上玲瓏浮凸身材，被指P圖相當重手，反觀她公開郭富城愛妻方媛（Moka）同場照片卻「零P圖」，引起網民爭議及批評，最終要刪po平息風波。
激凸現身受訪
今日，劉子儀上圍激凸現身受訪，談到疑公開方媛未有P圖的「醜態」，她呼冤回應：「我想講呢件事呢真係一個誤會，係一個天大嘅誤會，其實郭富城同埋方媛都係我偶像，嗰日喺馬場見到佢兩個，我係好興奮、好開心，我係一路都想同佢哋兩位核（合）照一張相嘅，但由於真係太多人，我都迫唔到埋去，我淨係可以軟軟（遠遠）地同佢哋自拍咗一張相。」她解釋出事照片並非自己拍攝，是同場朋友在群組發給大家，沒想過上載照片後卻惹來誤會，她說：「冇諗過會為郭富城、方媛帶來咁大影響，喺呢度都想同佢兩個講聲唔好意思，真係。」指當時覺得郭富城、方媛狀態極佳，故未有考慮太多及幫二人P圖。
被到自己的照片惹來網民嘲笑，她認為做得藝人就預咗，所以EQ亦要夠高：「其實嗰幾日我仲過生日，我就儘量冇去放大啲令到自己唔開心嘅嘢啦！做多啲令自己開心嘅嘢。」她同時有檢討自己，之後要再睇清楚自己夠唔夠靚才要公開照片，大彈自己當日照片好樣衰，她聲稱自己好懶執圖，形容自己好懶，習慣用「一鍵美顏」模式，表示今後會勤力少少執相。