劉子儀幫自己P圖貼方媛殘樣 向郭富城夫妻致歉：嗰日自己都好樣衰

網名「可人Kelly」的劉子儀活躍不同界別，既是KOL又是DJ兼醫美診所老闆，老是常出現的她現身第27屆香港動漫電玩節今日（23日媒預覽活動。

劉子儀日前身穿白色低胸短裙現身馬場，她在自己上載的照片中顯得皮膚白滑、下巴尖尖，加上玲瓏浮凸身材，被指P圖相當重手，反觀她公開郭富城愛妻方媛（Moka）同場照片卻「零P圖」，引起網民爭議及批評，最終要刪po平息風波。