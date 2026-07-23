Ian演唱會｜陳卓賢9場啟德體藝館個唱開鑼 直播後台剝衫hellosss尖叫三分鐘

陳卓賢共9場的《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》在啟德體藝館開鑼。 (蘇文傑攝)

Ian陳卓賢共9場的《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》演唱會今晚（23日）在啟德體藝館開鑼。Ian講明會準時晚上8時23分開始，在晚上8時11分，現場奏起《留一天跟你喘息》的音樂，場內觀眾三邊的螢幕放出歌詞，全場hellosss集體大合唱。 大螢幕上有四張五線譜圖像，其中一張五線譜更顯示時間，當進入最後一分鐘時，全場不停歡呼，在最後十秒更一齊倒數。Ian以全白造型升上舞台中間以《鯨落》作為開幕，而一條巨鯨的氫氣球游走觀眾席，加上藍色的燈光，令大家如同置身在深海之中。

接著Ian走到T字舞台唱出《抱抱無尾熊》，當在唱《Thank You Postman》時，大螢幕有多封信件飄來飄去的影片，同時有四位黑色西裝打扮的dancers為他伴舞。 Ian回到後台以一身大地色的西裝外套在會場正中間升上來，舞台亦垂下六塊半透明的屏幕，投影上樹木、泥土及樹葉的圖案，果然做到令觀眾沉浸式享受。另外，他唱出《玩偶奇遇記》時，一名女舞者化身蝴蝶仙子登場，與男dancers上演一幕難捨難離的舞蹈，之後女dancer從後攬住Ian，畫面唯美，其後女舞者卸去翅膀，舞台亦變成紫紅色，Ian唱出《鑿》，其身後的舞台不停噴出火柱，最後大爆煙花，全場氣氛熾熱。

Ian表示自己是7月出世，作為一個summer boy，在summer night開騷是理所當然，而且大家感到熱焫焫，因為今日是「大暑」，所以每一個地方都是他悉心安排的細節，接下來會跟大家分享不同的故事，便唱出 《傷口上灑辣椒醬》。當Ian返回後台之後，六塊大布幕緩緩垂下，投影了Ian小時候的照片，並由三位和音唱出《擁抱後的歌》，其中一位更是Beanies的阿左。Ian在最後兩句，從T字舞台尾段升上來接住唱。他接過結他之後，舞台再升高，他便自彈自唱《以孤獨命名》。

在唱《地球上的最後一朵花》時，會場一秒變星空，尤如讓人置身外太空，舞台360度旋轉。他表示自己寫這首歌時一直幻想自己是小王子在，而且自己很愛夜晚寫歌，當中也包括一道不太星空感覺的《花邊細胞》，舞台兩邊狂噴出白煙，變成搖滾現時。不過，最爆的是Ian回到後台時，全程直播，包括他坐車仔到主舞台下的更衣間，他除衫補妝的過程完全公開。當他上身脫光時，騷出結實胸肌，六嚿腹肌清晰可見，加上每次飲水都望向鏡頭，令全場fans尖叫足近3分鐘。接住Ian便與性感的女dancer升上舞台，二人大跳貼身舞，女方更在他跨下趴，動作甚為挑逗。其後Ian 跳唱夜視鏡時，一度脫去白色外衣，更由多位dancers抬住唱，Ian站回地上再跟舞蹈員一齊勁舞，令全場氣氛推到最高。