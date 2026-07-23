林雅詩返港搵工感忐忑 自爆北上接job累積多次不愉快經歷慘被摸重要部位 (有片)

現年48歲的林雅詩遇人不淑，她談到近年經歷：「希望搵返好少少嘅工作，因為之前接觸過啲工作都唔係咁好，唔知係咪自己嘅形象問題，希望可以接返好少少嘅job啦！」林雅詩為前夫溫文英誕下囝囝，如今兒子已在英國升讀大學，令她十分安心，目前其母亦身在當地代她照顧囝囝，自認並非好媽咪，所以由母親照顧孫仔會比較適合。

護花使者陪開工

林雅詩今日身邊出現一位「護花使者」Alex，她指到內地登台時可獲對方保護。提到今後接job，她直認自己以前獨自上大陸工作不太方便，所以北上會找多個人陪同，因為曾經多次有不愉快經歷，並透露：「多個男士喺身邊會好好多，之前有不愉快經歷，接活動試過佢哋太過熱情，加上我一個女仔，需要一個男士去保護我，多一個人會好好多。」追問當時情況，她透露試過慘遭熊抱，形容被對方好似攬公仔一樣抱實，更被摸重要部位，可是她又不敢得罪別人，惟有笑住拒絕一眾熱情人士，她無奈表示：「可能佢哋太熱情，只能夠咁講。」她亦想找過經理人處理工作，暫時卻未物色到合適人選，所以若自己一個北上開工，她寧願放棄也不希望再重覆有不快遭遇。