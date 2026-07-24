陳瑞輝專訪｜初中喪父性格獨立罕求助 Frankie感情事不拖拉(有片)

MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)將於下周三(29日)迎來38歲(生日，上月推出第二首個人單曲《是日戀愛》，堅定走慘情路線，他笑言，「以前嘅我，好想令大家好開心，但有心就無力。」但想不到意外地發掘了以「慘」來提供開心的定位。從初出道內斂拘謹的「隱形人」，到近年《IT狗》系列、《麻甩媽咪》角色漸獲認同，累積兩次《W.T.F. Live》的演出經驗，以及音樂劇的舞台執生經驗， Frankie漸找到團隊中定位，亦開始主動分享，「肯講多咗自己嘅嘢，我覺得呢個係比較大嘅轉變。」

工作上的從容 繼《皮思苦》後，陳瑞輝相隔兩年才出新歌《是日戀愛》，他自言一直有爭取出歌，但自問仍未摸索到屬於自己的路線，直至去年在「FING小組」（楊樂文、江𤒹生、王智德及陳瑞輝）的《W.T.F. Live 1》與《W.T.F. Live 2》演唱會，先後翻唱《生還者》與《絕》兩首慘情歌，引起不少迴響，才令萌生推出慘情歌的念頭，「不如試吓大家係咪鍾意，而且我又唔抗拒，又覺得幾啱自己。」《W.T.F. Live》可說是Frankie舞台表演的轉捩點，Frankie指出《絕》難在既要投入情感，同時又要抽身留有空間演唱，「那次之後，我知道點樣表演才叫鬆，觀眾最想睇就係我最從容自在嘅時候，兩次《W.T.F. Live》，令我搵到喺工作上嘅從容。」

「慘」得快樂 他坦言，「以前嘅我，好想令大家好開心，但有心就無力。」但估不到在《W.T.F 2.0》唱慘情歌竟能引發共鳴，另覓以「慘」來提供開心的定位，「令大家抒發情緒，或者思想上找到 同溫層都是一件好事。」他憶述拍《是日戀愛》MV時，拍完發脾發的鏡頭再看playback，不禁向經理人阿Yu說：「我諗我都係適合慘，好似找到一個比較適合自己的定位。」

壓力逼出來的開竅 《是日戀愛》由舒文監製、Oscar填詞，首次跟舒文合作，Frankie最難忘是尋找演繹的聲線，以及對廣東話開竅，「舒老闆好厲害，俾咗好多選擇我，我連繹試咗好多次，但佢冇審美疲勞，好知道要喺我身上搵到一把咩聲音。」不斷推倒重來再嘗試，Frankie坦言曾感掙扎和自我質疑，猶幸有舒老闆循循善誘，「好多謝舒老闆，咁虛心同好有耐性地教我，交個心出嚟，感覺唔到佢好嚴厲咁鬧我。不過係有壓力，覺得自己做極都達唔到要求。」 談到最開竅之處，是探索廣東話的不同演繹，Frankie解釋，「因為佢同很多前輩如容祖兒、陳奕迅等合作過，佢哋對用字嘅語氣同感覺都好執著，好有見解。一直以來我對中文字嘅根基，唔算特別深厚，唔知道一個字可以有幾個唱法，好似演戲一樣有唔同做法，令件事達到唔同層次。」

憶小六爆喊 新歌MV由善恆執導，Frankie演的男主角由弱視到完全失明，爆喊情節教人心痛。談到Frankie的眼淚，最為網民討論是《全民造星》的「神之眼淚」，不過，他自言現實中甚少爆喊，「我覺得喊除咗抒發情緒，其實冇咩用，有問題就要解決，喊就會被情緒牽引，問題留喺裡無解決，發生愈大件事就愈要冷靜。」除了拍戲，問到最近一次爆喊經驗，Frankie苦思良久，回帶讀小六搭校巴，擔任車長的他必須以身作則，「有次放學我從班房衝落去搭校車，唔小心跳咗級，就俾prefect罰要記手冊，但同一齊跳嘅同學唔使罰，我覺得自己好慘，返屋企匿埋喺被窩喊。」

善忘的幸福 問到可會找人傾訴發洩，Frankie坦言，「從小到大，有咩事我都自己處理，很少搵人去傾偈或求救，如果真係做到呢步，事情可能已嚴重到自己都解決唔到。」他解釋讀初中時父親已離世，為免家人擔心，自小性格獨立，對家人習慣報喜不報憂。問到如何抒發情緒時，他笑言，「我覺得自己比較幸福，因記性有限，比較善忘。」即使感不快或憤怒，透過打機或睇動漫，轉眼便忘記，「如果冇得打機，我會深呼吸冷靜，唔去諗嗰件事，過後再諗就唔會再以自己角度出發 就會比較客觀，其實都幫到手。」

斷崖式分手？ MV情節交代男主角自覺不配，為免拖累女友人生，選擇不辭而別，Frankie坦言，如果自己是男主角也會選擇俏俏離開，「我唔會拖拉，可能無端端同佢講：『走喇！Bye！』(會否斷崖式分手？)都可能會唔講！」不過他補充說，「其實我鍾意deep talk，一定會有好多hits留俾佢，例如用紙寫低說話俾佢，唔會咁跳tone。」問到何不努力自我贈值，成為匹配的男友？Frankie反問，「如果要變得更好，嗰個仲係咪我？不如等我變得更好時才繼續。其實男女關係要睇適唔適合，如果我提升咗、你又提升咗，呢個階段我哋係咪仲適合呢？都係一個問號，唔係話我哋一齊成長，對段關係一定係啱。」

跳 tone 的可貴 不經不覺，Frankie已出道8年，從內斂寡言到被封「智者」成為團欺之一，Frankie在隊中有種獨特的存在，他坦言，「有時自己想法跟其他人融合唔到，例如有一隻雞一隻鴨，我可能會揀隻鵝，會跳tone。」問到在團隊中可感格格不入時，Frankie笑言，「我覺得幾好，可睇到佢哋睇唔到嘅嘢，都係我可貴嘅地方。」不過，有時他的跳tone，往往成為爆笑的團欺話題，他卻不太在意，「以前被團欺都覺得幾慘，但現在覺得團欺都幾得意，我哋嘅相處就係咁，我又唔介意被取笑，都幾開心。」