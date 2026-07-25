許廷鏗北角開診所專注做牙醫？經理人預告仲有喜事發生

許廷鏗（Alfred ）繼早前被網民捕獲在觀塘一牙科診所掛牌做牙醫之後，近日被網民發現將於北角健威坊開設牙醫診所，該位置前身為潘煥輝醫生診所，潘醫生已於5月31日正式退休，舖位便迎來新租客「牙醫歌手」許廷鏗。與他一齊開診所的還有同樣姓許的女西醫，由於他曾提過自己的家姐是當醫生，令網民好奇是否姊弟檔上陣。

與此同時，許姓女西醫在水牌上寫滿了密密麻麻的專業醫學資歷（MBChB、MRCSEd、PgDipPD 等等），而Alfred 就只寫了港大牙醫學士（BDS）。 網民見狀紛紛笑言「見佢道牆有啲吉，幫下佢先」，於是幫他「加長」名銜，把他歷年來在樂壇橫掃的「音樂獎項」通通列在學歷下方。