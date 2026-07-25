林淑敏搬走幾箱龍力蓮靚衫靚鞋 相信大小姐一角會跟觀眾再見

林淑敏昨日（24日）出席無綫更名發布會，談到有份出席的都是無綫的當家花旦、小生，問到「大小姐」是否升呢，她說：「唔係呀！我係嚟望住啲好top嘅，我仍然係under嘅，我係嚟支持好top嘅！」她坦言自2002年跟公司簽約，首部作品是《談判專家》，她笑謂早前劇集重播，自己看回當時的演技非常清澀。

相信會再見

林淑敏表示萬般不捨，她談到劇集踏入結局周，一眾演員也有跟觀眾講後會有期，自己亦相信會跟觀眾再見。她又指現時科技發達，可以在網上繼續把角色伸延下去，「只要觀眾唔覺得煩，見咗10年都唔厭嘅，我相信我哋一定會有機會再同大家跟觀眾見面。」

她又談到要齊人約食飯好難，暫時龍家為主，「非常唔捨得大家，大家嘅感情沒有因為完結而分散，大家仍喺群組內商討幾時食飯、夾時間看結局篇，要訂幾多多張枱一齊食飯。真係好多謝樊亦敏，因為真係要有一個人去發起，大家先一齊和應，仲講明會下次一齊食飯要帶燈，因為會隨時準備做直播。」她透露早前試過食飯途中做直播，因為沒有燈，所以臨急臨忙在鄰近的店舖購入補光燈，價錢當然比起上網購買貴得多。