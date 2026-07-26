白種元赴法國開韓式燒肉店　扁牛角包令法國人震驚

韓國真人騷節目《生意天才白社長3》由白種元率領演員李章宇、少女時代權俞利(Yuri)、演員尹施允及歌手John Park赴法國里昂，在世界知名的美食之都挑戰經營韓式燒肉餐廳，目標在有限時間內達成10億韓圜年營業額。
得知開店地點為里昂後，向來在料理界穩如泰山的白種元當場崩潰直呼：「為什麼是選這裡！我真的沒有把握！」
但白種元仍迅速調整思緒做出分析，在他看來突然出現一間韓式餐廳對當地人來說本來就有距離感，因此必須從最容易被接受的料理切入，「想要快速拉近距離，就要選擇不會被抗拒的菜色。」經過反覆思考後，他決定以法國人熟悉的肉類料理為主軸，將韓式燒肉文化帶進里昂，在當地的美食街上「誕生」第一間韓式燒肉店。
法國人︰我不能接受扁牛角包
餐廳名為「一盤店」除了燒肉，也推出創意甜品「扁牛角包」，掀起話題。當法國顧客看到被壓得扁平的牛角包時，第一反應幾乎全是震驚，有人忍不住大喊：「他們把法國傳統壓扁了！」也有人直呼：「我不能接受！」面對這場突如其來的牛角包文化衝擊，讓大夥都非常緊張，不過品嚐過後客人紛紛改口，認為比想像中還要好吃。
由於餐點熱賣，打烊後眾人都留下來準備隔天的食材，緊湊的開店生活，使得John Park忍不住苦笑：「這根本是一部受折磨的紀錄片，算什麼綜藝節目。」權俞利也打趣接話：「是體驗生活的現場啦！」
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