白種元赴法國開韓式燒肉店　扁牛角包令法國人震驚

韓國真人騷節目《生意天才白社長3》由白種元率領演員李章宇、少女時代權俞利(Yuri)、演員尹施允及歌手John Park赴法國里昂，在世界知名的美食之都挑戰經營韓式燒肉餐廳，目標在有限時間內達成10億韓圜年營業額。

得知開店地點為里昂後，向來在料理界穩如泰山的白種元當場崩潰直呼：「為什麼是選這裡！我真的沒有把握！」

但白種元仍迅速調整思緒做出分析，在他看來突然出現一間韓式餐廳對當地人來說本來就有距離感，因此必須從最容易被接受的料理切入，「想要快速拉近距離，就要選擇不會被抗拒的菜色。」經過反覆思考後，他決定以法國人熟悉的肉類料理為主軸，將韓式燒肉文化帶進里昂，在當地的美食街上「誕生」第一間韓式燒肉店。