羅啟豪迷你音樂會8月上演 選唱林敏怡13首歌

羅啟豪（Ramon）近日在社交平台接連公布音樂新搞作，首先宣布將於8月6日及20日（同為星期四）在西九文化區舉行兩場《COME 聽｜羅啟豪・以音樂和你對話》迷你音樂會。日前「紅霞」襲港，Ramon在其網上頻道推出同名的音樂小劇場，兩個項目名稱相同，內容互有關連。小劇場原定推出日子並非在掛8號波當晚，啟豪見風暴逼近，大家留在家中正適合安靜聽歌，於是提前完成最後製作工序，並提早播出。 為配合故事中DJ的角色，他為小劇場製作了一套AI動畫，畫面中的他在電台直播室內時而托眼鏡、時而控制混音台，神情和小動作均相當神似。啟豪表示，小劇場雖然是一個以聆聽為主的作品，但也想同時提供一個與故事相關、又不只是普通歌詞畫面的視覺體驗，他希望盡快可以為樂迷現場演繹這些歌曲，所以非常期待8月6日及20日在西九文化區舉行的兩場《COME 聽｜羅啟豪・以音樂和你對話》迷你音樂會。

啟豪透露，《COME 聽》是一個由歌迷會「豪吧」主辦、注重聲音和近距離交流的演出，希望觀眾可以在較親密的環境中，專心聽歌，他將會從前後推出的兩齣音樂小劇場中，挑選心水歌曲作現場演繹。啟豪說：「有啲歌如果大家坐得近啲、靜靜哋聽，會感受到更多細節。我希望無論係一路支持我嘅朋友，或者從未親身聽過我現場嘅人，都可以享受呢兩個晚上。」 熱愛音樂的啟豪，今年5月首次在個人社交平台推出音樂小劇場，獲得不俗迴響，最新上架的《羅啟豪音樂小劇場 02｜以音樂和你對話》，屬於全新獨立故事，形式為啟豪揀選一系列心水好歌，再以旁白將所有歌曲串連成一段完整故事。 難度比上次更高的是，今次小劇場的13首歌全由林敏怡參與作曲或編曲。

《Come 聽 羅啟豪 — 以音樂與你對話》音樂會海報。