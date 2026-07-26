動漫節2026｜遇上韓國著名陶瓷藝術團隊TOiNZ 丁子朗驚喜獲贈畫作

第27屆香港動漫電玩節（ACGHK2026）假會展舉行，大會今年破天荒牽線，舉辦「國際動漫大師 x 香港明星聯乘」企劃，邀請「潮巨匠藝術玩具展」及全新「ComixPop」中逾百位國際及本港著名動漫大師，和香港著名藝人交流互動，藝人會各自邀請一位動漫巨匠，為他們繪畫自己特選的主題，藝人丁子朗親臨動漫電玩節現場，和來自韓國的大師級人馬面對面交流互動。

丁子朗熱愛繪畫與陶藝創作，動漫節首日親臨「潮巨匠」現場，與心儀的韓國著名陶瓷藝術團隊TOiNZ交流合影。TOiNZ以丁子朗早前「藝術之旅：共鳴瞬間」個人畫展的作品為靈感，將團隊標誌性的陶藝小人與丁子朗的帥氣形象一併畫入作品中。TOiNZ由四位才華洋溢的韓國陶藝家組成，擅長將傳統陶藝技術與玩具設計結合，創作出充滿療癒感的「活的陶器」，與丁子朗的藝術風格不謀而合。