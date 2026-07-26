謝霆鋒喪父後遵謝賢遺訓如期開騷 數度眼泛淚光默默拭淚

開騷前停雨 謝謝父親

開騷前數小時，青島突然落大雨，猶幸在正式開騷前已停雨，經歷喪父之痛的謝霆鋒在晚上準時開騷，以一身黑衣打扮出場，「我們也非常幸運，現在是沒有下雨了，因為我們都是帶著很大的正能量。」然後抬頭望天說，「所以謝謝你。」似是多謝天上的謝賢保佑。

哽咽落淚

向來甚少表達內心感受的謝霆鋒，當唱到經典歌《謝謝你的愛1999》時，開首唱第一句歌詞「說再見別說永遠，再見不是永遠」時，一度哽咽眼濕濕。另外，當演唱《遊樂場》時，網上亦流傳他除下墨鏡，默默拭淚的影片，令不少歌迷心痛。有現場粉絲留言：「謝霆鋒偷偷哭了，其實我也是。」