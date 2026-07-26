香港小姐2026｜12號湯家琳即場考行catwalk 2號李澤欣有興趣做幕前

馮盈盈、陳懿德、黃嘉雯早前與應屆港姐到湖南拍攝，節目《香港小姐湘遇記》今日（26日）起播出，昨日在電視城舉行試映會，三位師姐與12位佳麗到場分享當時的拍攝點滴。陳懿德率領的 Team A，成員有1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、7號楊媛媛（Vera）及 12號湯家琳（Caris）。其中湯家琳更即場被司儀陸浩明要求行catwalk，她輕鬆應對。湯家琳事後接受訪問，表示當下沒有感到怯，反而覺得是一個機會展示到自己的機會，希望大家可以留意她在決賽的表現。

李澤欣表示看到預告片之後很多回憶湧現，沒想過一個月過得這麼快。湯家琳指大家的友誼也日益深厚，並透露私底下也有出席一些活動，拍了很多片，未來將會陸續放出來。問到是否已習慣全天候拍攝，李澤欣表示體驗過湖南拍攝之後，大感不錯，而且頗享受，了解到幕前幕後如何配合，對幕前工作更有興趣。

談到她們又再清減不少，李澤欣及湯家琳在飲食及運動上付出不少努力，「我哋超鍾意食嘢，又要忍口，又不停做運動。」但節目拍攝當時是拍下了「最高峰」的一刻，李澤欣笑謂大家看過她們的近照後，可以忘記節目內的她們，因為那時的身形，已經不見了。對於網民會cap圖再無限放大，李澤欣笑謂由參加面試一刻已經有黑圖，湯家琳表示大家都拿出勇氣來面對，並指她們會逐一看網民的留言，如果有可以改進的地方，都會盡量做好一些。