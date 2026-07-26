邱士縉新歌MV獲未婚妻Alina客串 大表嫂免費出鏡但追收買衫錢

MIRROR成員 Stanley邱士縉早前推出新歌《Lay Your Head On Me》，Stanley 希望藉著音樂，去表達人生不同階段中各式各樣的依靠關係，他說：「今次MV其中一個最想講嘅，就係唔同關係嘅依靠。喺我人生嘅階段裡面都有好多唔同嘅關係，除咗親情、友情之外，我同fans之間嘅依靠關係都係其中一種。所以好想藉住呢首歌，去表達唔同嘅依靠關係——當你需要嘅時候，大家總會出現！」Stanley的未婚妻李炘頤(Alina)在MV尾聲驚喜現身，在落雨的晚上接Stanley 收工，二人擁抱並手拖手回家，sweet到爆。Stanley解釋不想將歌曲變得太個人化，但他與Alina也是一關係，故邀未婚妻客串。Stanley笑指Alina免費客串，更為MV買新衫，不過就自爆事後被追數：「買咗衫佢要我找數，但係我仲未找。」

《Lay Your Head On Me》由 T-Ma 及 Matt Chow 共同作曲，並由著名填詞人陳詠謙操刀填詞，旨在傳遞一個極具溫度的訊息：無論你在外面經歷了多少風雨、生活讓你多麼筋疲力盡，只要你轉身，身邊總有一個肩膀可以讓你無條件依靠。Stanley 在 MV 中化身溫柔的咖啡店老闆，以旁觀者兼陪伴者的視角，見證店內常客的悲歡離合。其中最特別的故事，是一對老夫婦常客，老太太生前非常喜歡收集這家咖啡店的印花。這對老夫妻一生互相扶持，直到後來老婆婆不幸病重離世。面對人生無可避免的生離死別，老公公獨自由一隻狗狗陪同再次來到咖啡店。Stanley 透過這個情節細膩表達出：雖然人生有時會遇到避免不到的痛楚與遺憾，但只要轉身，身邊仍然會有依靠，人生的路上還有朋友、上司下屬、以及情侶間的默默陪伴。