一蚊Joe再被力數耍大牌欠專業 爆料者鍾雨璇細佬公開WhatsApp對話代抱不平

游莨維(一蚊Joe)近日被網民在社交網點名質疑其專業態度，列出多項指控。其後一蚊Joe在社交平台正面反擊，公開當日活動的流程表，自己討公道，不過卻證實了爆料者說法，認為「證據反成鐵證」，甚至嘲諷他「自己捉自己蟲」，愈描愈黑。事件繼續發酵，原來最初踢爆「$1糟」劣行的網民，是歌手兼主持人鍾雨璇的胞弟，其後鍾的助手亦加入戰團，力數一蚊Joe的劣行。

鍾雨璇日前在社交平台出po交代事件，她表示早前拖著篋回家，被母親詢問為何篋這麼重，她解釋因為帶了打印機工作，協助拍檔打印，「細佬本身喺房，因為我講咗一句貶低自己嘅說話，細佬聽到之後就好嬲咁衝出咗嚟，其實細佬一向都好想我好！好錫我！之後媽咪想叫細佬唔好咁勞氣，細佬郁一郁，搞到媽咪撞到，因為細佬見到媽咪整親，我又講到眼濕濕，所以細佬嗰晚一時衝動咗，之後出post放咗上網。」原來爆料者正是鍾雨璇的胞弟，為家姐抱不平。鍾雨璇對事件搞大道歉：「希望件事唔好越搞越大，同埋本身呢件事只係想同屋企人傾吓偈，冇諗到會搞到咁樣Really sorry。」她事後再於IG story道歉，自言未能控制家人行為：「細佬(即爆料網民)因為呢件事搞到媽咪擦傷咗太陽穴流血，同埋見我講到眼濕濕，所以細佬嗰刻都係一時衝動，先至放咗上網，其實我同細佬好快就冇事，希望大家唔好將件事，越搞越大。」

有前科 懶理勸告

不過，鍾雨璇出Po未能令事件平息，反而令胞弟再次在Threads揭「一蚊Joe」真面目，更公開鍾雨璇與「一蚊Joe」的Whatsapp對話，顯示鍾雨璇曾提及與助手要為「一蚊Joe」準備Cue card，延遲綵排時間，而助手竟發現「一蚊Joe」坐著疑似看手機煲劇。鍾雨璇又提醒「一蚊Joe」，「你都知用電話係會發生乜嘢事，真係好易碌得大力得滯，就會飛咗唔知去邊，上次你鐘聲慈善社用電話做MC Opening都試過出事啦。」

鍾助手加入戰團

其後鍾雨璇助手亦加入戰團，補充鍾弟提過的4大劣行，再爆料指一蚊Joe意圖在開會前臨時甩底，「開會之前幾個鐘，先同個agent講唔想嚟，之後人哋求你幫幫手先至肯嚟，話要返新城錄音嗰啲，真心，又唔係直播，如果一早知嗰日有嘢做，一早就唔好約嗰一日。」再tag各大傳媒，直指對方「明明自己唔專業，仲出post唔好話我屈佢，唔好扮無辜，1$糟咁大牌！」並強調不欲爭辯，但有感自己的藝人反被指控有問題，故要出po還她清白。