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娛樂
出版：2026-Jul-26 15:30
更新：2026-Jul-26 15:30

動漫節2026｜羅毓儀孖男友以《原神》角色登場 林俊其初次cosplay超緊張

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香港動漫電玩節因應天文台下午12時40分將改發三號強風信號，動漫節將於今日下午2時40分起正式重新開放，恢復正常服務，並會延後一小時閉館。每年動漫節都會吸引一大班Coser，他們無論是服裝細節、髮型妝容以至角色神態均還原度極高。向來愛cosplay的羅毓儀（Yuki）今年更說服埋男友林俊其（Kris）齊齊扮《原神》的角色，在Yuki的指導下，林俊其的「基尼奇」造型非常像真，加上他本人又生得高大、皮膚又白淨，活像動漫人物走出來一樣。他們更拍下首日到動漫節的情況，除了到訪不同店舖搜羅心頭好外，更到Hall 3 跟不同人一齊大玩陀螺，期間更被不少人認出，要求合照。

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羅毓儀與林俊其分別cosplay《原神》的卡齊娜、基尼奇。

成功「道」到林俊其

問到今次Kris獻出人生第一次，全因對方信守承諾。她說：「曾經佢都承諾過話我想做咩，佢都會陪我，佢二話不說話cosplay入動漫節。同埋Kris慢慢受我影響，都開始進入咗動漫嘅世界。佢本身都有自己鍾意嘅角色，不過我哋大家都想挑戰難度，佢第一次Cosplay，我哋都好想cos同一個遊戲或者動漫入邊嘅角色。」

至於為何會揀卡齊娜、基尼奇，Yuki說：「咁我自己本身有玩《原神》呢隻game，我好鍾意卡齊娜呢隻角色，而且佢係蘿莉嚟，好啱我Cos。如果係同一個系列又同卡齊娜有關係嘅話，就係基尼奇，大哥哥嘅角色都好啱佢cos！我有幫佢睇服裝同埋買假髮嗰啲，而且因為Cosplay嘅精髓其實喺髮型度，但係佢都冇處理假髮嘅經驗，所以就拜託咗salon嘅朋友幫手預先處理咗，咁我成件事就順利好多！」

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被當是羅毓儀好姊妹

由於Kris是人生第一次cosplay，還要跟Yuki一齊，他非常認真對待，所以搵化妝師幫手。他說：「化妝師係我長期合作開，佢見我今次Cosplay，佢都專登同我玩多啲小小嘢，就係幫我黐假睫毛！初頭我都好驚好怕羞，但係出到嚟成件事係好好睇，亦都好多人讚！不過有件蝦碌事，就係有好多人都以為我係女仔，食飯嘅時候有人以為我同Yuki兩姊妹！哈！」

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