《給阿嬷的情書》創票房奇蹟 導演前作《帶你去見我媽》8月香港接力上映

電影《給阿嬷的情書》在內地創出20億票房奇蹟，香港票房亦已過千萬。原來《給阿嬷的情書》是導演藍鴻春「家人三部曲」的第三章，其執導的前作第二章《帶你去見我媽》於8月6日在香港上映。電影講述一個潮汕男孩與一個杭州女孩決定要結婚，回家見父母的故事。通過一對戀人的視角，呈現潮汕鄉土濃郁的民俗風情，以及潮汕家庭的愛與羈絆。系列的首部曲為《爸，我一定行的》。

作為「家人三部曲」，《給阿嬷的情書》絕對是跟《給阿嬷的情書》一脈相承，部分演員亦重疊，在《阿嬷》飾演尋找阿公的孫仔鄭潤奇，在《帶你去見我媽》便飾演帶女友見家長的兒子。《阿嬤》中演鄭木生與葉淑柔之幼子的叔父鄭鵬生，以及演在泰國四胞胎父親的李樹浩，則在第二部曲客串演算命先生。《帶你去見我媽》是一個發生在很多普通人家庭的平凡故事，講述了外來媳婦與潮汕媽媽之間，傳統與現代觀念的碰撞。媽媽從反對兒子的戀情，到為愛改變自己，克服偏見，最終接納了「外地、離過婚」的媳婦。影片的英文片名為《BACK TO LOVE》，也即是強調真愛至上。愛，是婚姻關係、家庭關係最本源的回歸，這個簡單的故事背後，更多投射的是對當下價值觀念的辯證思考。

《帶你去見我媽》講述澤凱跟靜姍在深圳一起打拼並已交往兩年，因靜姍曾有過一段婚姻，兒子擔心汕頭老家的媽媽不接受，遲遲未有見家長。而老媽就不斷為兒子安排相親和催婚，澤凱最終決定跟靜姍領證結婚，帶她回家，跟媽媽坦白一切。澤凱是完全不在意靜姍曾離婚，大城市對對離婚越來越司空見慣，有很多年輕人對離婚的認知，已經很理性，更科學客觀地看待，在女性獨立思潮方興未艾的當下，一個勇敢走出失敗婚姻追求幸福的女孩，正被越來越多人理解和祝福；但男主角的媽媽，是傳統價值觀保留比較完整的一代，對離婚女孩的看法，是帶著極強的有色眼鏡的，故事探討的正是當下兩代價值觀的衝突如何化解。