蔡思韵孖池𠄘炫赴大馬頒獎 攞名導簽名送贈劉俊謙

蔡思韵（Cecilia）近日聯同韓國男演員池𠄘炫飛抵馬來西亞，以擔任頒獎嘉賓身份出席「第九屆馬來西亞國際電影節（MIFFest 2026）」，二人在金環獎頒獎典禮（MGGA）頒發女配角獎。蔡思韵3年前曾經憑電影《燈火闌珊》獲該電影節提名最佳女配角，惟當時無緣親赴大馬，今次終於首度親身參與電影節盛會。其後在電影節內為有份參演的韓國電影《Blue Fish》舉行映後分享會。

與周家怡齊慶生

活動期間適逢蔡思韵生日，電影團隊及現場觀眾相當有心，在分享會上為她唱生日歌，令她大呼驚喜又難忘。除了獲全場送上祝福，她更與同月同日生日的周家怡一齊慶祝，雙倍開心。