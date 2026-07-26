蔡思韵孖池𠄘炫赴大馬頒獎 攞名導簽名送贈劉俊謙

蔡思韵（Cecilia）近日聯同韓國男演員池𠄘炫飛抵馬來西亞，以擔任頒獎嘉賓身份出席「第九屆馬來西亞國際電影節（MIFFest 2026）」，二人在金環獎頒獎典禮（MGGA）頒發女配角獎。蔡思韵3年前曾經憑電影《燈火闌珊》獲該電影節提名最佳女配角，惟當時無緣親赴大馬，今次終於首度親身參與電影節盛會。其後在電影節內為有份參演的韓國電影《Blue Fish》舉行映後分享會。
與周家怡齊慶生
活動期間適逢蔡思韵生日，電影團隊及現場觀眾相當有心，在分享會上為她唱生日歌，令她大呼驚喜又難忘。除了獲全場送上祝福，她更與同月同日生日的周家怡一齊慶祝，雙倍開心。
期望將新作帶到各地
談到今次帶著作品與大馬觀眾見面，蔡思韵興奮表示：「非常興奮作為香港演員，帶了一部自己有份參與演出的韓國電影來到馬來西亞跟觀眾分享。馬來西亞的觀眾非常熱情，分享席間聽見他們喜歡《Blue fish》真的很感動。電影是國際語言，只要大家感受到戲內的美好，一切嘅努力都係值得！」她亦期望接下來能繼續與團隊將《Blue Fish》帶到世界各地，與更多觀眾分享。
「人生成就解鎖三部曲」
提到今次大馬之旅的最最最大收穫，絕對是能夠與獲頒「終身成就獎」的韓國殿堂級導演李滄東碰面。面對神級導演，她瞬間化身小迷妹，為自己度身訂造了追星攻略。又笑言今次給自己的任務是「人生成就解鎖三部曲」，她得意地分享戰績：「第一，一早準備好珍藏嘅DVD去攞簽名，簽俾自己之餘，仲偷偷準備簽埋俾劉先生（劉俊謙）；第二步，做好攻略要成功突圍同導演合照；最後，一定要將自己參演作品嘅DVD送上給李滄東導演。結果搞掂！」成功圓夢兼幫另一半拎到星級福利，難怪蔡思韵今趟大馬之旅滿載而歸！